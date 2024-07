Arte, ciência e música entre as estrelas (19 de julho de 2024, Pino Torinese)

Sexta-feira, 19 de julho de 2024Silencio Club abre suas portas Planetário em Torino Na forma “Noite no museu“Para um encontro único entre as estrelas, a arte, a ciência e a música para descobrir o museu interativo.

Além de Visita ao planetárioestá entre os mais avançados da Europa, e para Terraço panorâmico “Noite no Planetário – Estrelas Cantando“Você terá permissão para fazer isso Visite o Museu de Astronomia e Espaço Attilio FerrariÉ um moderno centro científico interativo que utiliza os cinco sentidos para traçar as etapas básicas da história da astronomia.

Segundo a tradição, antes da exibição ao vivo de “A Starlight Serenade”, uma revisão técnica patrocinada pela TUM, os astrofísicos do planetário nos dirão o que está acontecendo no céu, exatamente acima de nossas cabeças, para depois abrirmos espaço para isso. Seleção de músicas Por Denito e Veloc. Não perca as performances visuais de Tommini Cherubaso, muitas delas Sugestões gastronómicas, diversas atividades de recantos lúdicos e uma experiência de realidade virtual.

Para participar você precisa se cadastrar. Um serviço de transporte gratuito está disponível durante toda a noite de e para a área do evento, que não é acessível de carro.

datas): 19 de julho de 2024

horas: 19h – 23h59

Última entrada para evento às 23h00 – última entrada para visitação às 22h30

INFINI.TO – Museu Espacial e Planetário Digital

Via Osservatório 30 – Pino Torinese

Entrada + bebida: 15 euros // Visita ao planetário: + (10 euros) • Acesso ao terraço panorâmico + segunda bebida: + (5 euros)

