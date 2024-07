Melancia, se você tem essa doença deve retirá-la da dieta

A melancia (ou melancia) é uma fruta muito apreciada nos meses de verão, pelas suas propriedades refrescantes. Mas não é útil para todos.

Verão, hora da melancia. A fruta de verão por excelência (também conhecida como melancia) é muito apreciada pelo seu sabor doce e refrescante. No entanto, nem todos podem usufruir dos seus benefícios. E a, Segundo especialistas, há quem deva evitar a melancia apesar de suas propriedades nutricionais positivas. Vamos ver em detalhes o porquê.

Vamos primeiro lembrar que a melancia contém 95% de água, o que a torna um alimento de baixa caloria, mas rico em nutrientes. Contém vitaminas A, C e B6, além de minerais como potássio e magnésio. Um dos elementos mais interessantes encontrados na melancia é o licopeno, que é um poderoso antioxidante O que confere à fruta a sua cor vermelha distinta. Estudos científicos demonstraram que o licopeno pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer, como câncer de próstata, pulmão e gastrointestinal.

Não só isso: a melancia pode ajudar a melhorar a qualidade geral da sua dieta. Estudo publicado em Nutrientes É sugerido que O consumo de melancia está associado ao aumento da ingestão de fibras, vitaminas e minerais, ao mesmo tempo que reduz a ingestão de açúcares adicionados e gorduras saturadas.. Apesar de seus muitos benefícios, a melancia não é adequada para todos.

Efeitos colaterais de uma deliciosa fatia de melancia

Pessoas com síndrome do intestino irritável (SII) devem evitar esta fruta. A SII geralmente envolve inchaço, dor abdominal e alterações nos hábitos intestinais. A melancia contém altos níveis de FODMAPs, um grupo de carboidratos que pode causar problemas digestivos em pessoas com síndrome do intestino irritável. Seguir uma dieta baixa em FODMAP pode ajudar a reduzir os sintomas da SII, melhorando assim a sua qualidade de vida.

Aqueles com certas alergias também devem evitar a melancia. Segundo a Fundação Jiménez Díaz de Madrid, Algumas proteínas da melancia podem causar reações alérgicas leves, como coceira na boca. Javier Cuesta, especialista em alergias, alerta que embora os sintomas sejam geralmente leves, como coceira na boca e pequenos inchaços nos lábios, a exposição continuada pode levar a reações mais graves, como anafilaxia. Como sempre, é importante consultar um médico ou nutricionista para saber quais alimentos são mais adequados às suas necessidades nutricionais e condições de saúde. A melancia continua sendo uma fruta valiosa para a maioria das pessoas, mas é preciso saber se ela é adequada para evitar possíveis efeitos colaterais.