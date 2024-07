Há um novo enxame sísmico ocorrendo em Campi Flegrei : iniciando A partir das 8h08 do dia 18 de julho Foi detectado Cerca de dez choques Pelo Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, o mais forte atingiu um Tamanho 3,6 . Este último, que iniciou o enxame sísmico, mostra A Epicentro localizado 5 quilômetros a leste de Pozzuoli e 9 quilômetros a oeste de Nápoles sobre 2 km de profundidade Foi então seguido por um terremoto muito mais fraco, medindo 1,7 na escala Richter, com 8,26. A última série de terremotos remonta a 15 de julho, o mais forte dos quais atingiu uma magnitude de 1,5.

“Os terremotos ainda estão em linha com o que aconteceu nos últimos meses”, disse Mauro De Vito, diretor do Observatório Vesúvio do INGV, à agência de notícias italiana ANSA. Uma ligeira desaceleração no número de terremotos o O solo continua a ser levantado na mesma proporção E então Estávamos esperando que mais tremores chegassem . Além disso – continua De Vito – a emissão de gases do solo é muito elevada, chegando em alguns locais a 5 mil toneladas por dia.”

Na verdade, o último boletim de observação emitido pelo Observatório do Vesúvio para o período de 8 a 14 de julho confirmou que A velocidade com que a Terra sobe Na área de Campi Flegrei existem vestígios Cerca de 2 cm por mês . Em particular, a altura registada na estação Rioni Terra é de cerca de 11,5 centímetros desde janeiro de 2024. “A elevação do solo tornou-se muito evidente especialmente em algumas áreas”, acrescenta o diretor do observatório: “Por exemplo, no cais, perto de Rioni Terra, “Onde foi registada a maior subida, o fundo do mar emergiu agora da água.”