Bardonecchia, o dia do esporte dedicado a Ricardo Barbier

Bardonecchia – Bardonecchia se prepara para receber um evento excepcional que combina fitness, dança de rua e yoga em um contexto natural de tirar o fôlego. O programa 1312 One Day Fit promete um dia de bem-estar, desporto e solidariedade que terá lugar no domingo, 28 de julho.

Energia e luxo nas montanhas

O evento acontecerá em quatro palcos panorâmicos e um palco especial de dança de rua, oferecendo uma variedade de sessões lideradas por treinadores mundialmente famosos. Os participantes poderão experimentar os melhores níveis de preparação física, a energia vibrante da dança de rua e o relaxamento do yoga, tudo imerso na paisagem das montanhas Bardonecchia. Além disso, haverá também uma área de alimentação e bebidas onde poderá degustar produtos e bebidas locais e não locais.

Aconteceu com todo mundo

O evento é aberto a todos os entusiastas do fitness, independentemente da idade e do nível de preparação. Desde a plataforma flutuante da lagoa Bardonecchia Pool que acolherá sessões de cardio e atividades funcionais, à piscina municipal para aulas de hidroginástica e até ao palco dedicado ao yoga, Pilates e mobilidade no Campo Smith, há algo para todos os gostos.

Todos os formatos mais importantes do mundo do fitness estarão presentes, incluindo:

– Crosscardio: Exercícios de alta intensidade que combinam treinamento cardiovascular e de força.

– Les Mills: Uma variedade de programas de treinamento em grupo, incluindo BodyPump, BodyCombat e outros.

– Zumba: O famoso programa de dança e fitness que combina ritmos latinos e internacionais.

– Rigam: Formato de dança fitness que combina coreografias simples e divertidas.

– Movida: programa de condicionamento físico musical que combina dança e treinamento cardiovascular.

– Superjump: Treinamento na cama elástica que melhora a coordenação e o condicionamento físico.

– Acrobacia: Uma combinação de acrobacia e preparação física para melhorar a força e a flexibilidade.

Atividades para os mais pequenos

Atividades para os mais pequenos não faltarão, com uma área gratuita dedicada a experiências como YOWALK, oficinas de judo, atividades desportivas com escolas de esqui e montanhismo com guias de montanha.

O lucro será doado à Fundação “Il Coraggio dei Bambini” através de “Con Gli Occhi di Riccardo” para pesquisas sobre tumores cerebrais em crianças. As inscrições estão abertas no Posto de Turismo de Bardonecchia, no Palazzo delle Feste na Piazza Valle Stretta, ou através deste link

https://oooh.events/evento/1312-one-day-fit-biglietti/. Para mais informações sobre reservas de hotéis, visite o site Feriadosbardonecchia.it.

