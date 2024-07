Marte tem uma enorme ‘cicatriz’, captada pela Agência Espacial Europeia nesta imagem inusitada

A Agência Espacial Europeia (ESA) capturou uma imagem impressionante de Marte, mostrando uma “cicatriz escura e irregular” cortando a Terra no sopé de um supervulcão, conhecido como Aganippe Fossa: uma espécie de desfiladeiro em forma de trincheira com uma encosta íngreme . Paredes em ambos os lados

ele é chamado Aganibe Fossa Isso é uma espécie de Enorme “cicatriz” em Marte Com características irregulares, tem cerca de 600 quilómetros de extensão: a Agência Espacial Europeia imortalizou-o agora num só Imagem incomum Ele foi preso como parte da missão Marte Expresso de Espaço europeu uma agência (É UM).

A missão orbita o Planeta Vermelho desde 2003 e tem feito imagens da superfície, mapeado os seus minerais, determinado a composição e circulação da sua frágil atmosfera, sondado a sua crosta e explorado como vários fenómenos interagem com o seu entorno.

Equipamentos sofisticados a bordo revelaram muito sobre a diversidade da superfície de Marte nos últimos 20 anos: as imagens capturadas mostram tudo, desde cristas e bacias esculpidas pelo vento até buracos nos flancos de vulcões massivos, bem como crateras de impacto, falhas tectônicas, canais de rios e piscinas de lava vulcânica antiga. Foi a missão Muito produtivo Durante sua vida, ele levou a uma compreensão muito precisa do nosso vizinho planetário.

E agora vem outra imagem extraordinária: o Cânion Eterno cruzando a parte inferior de um dos maiores vulcões de Marte, Mons Arsia435 km de comprimento e 9 km de altura Marte Expresso Ele monitora regularmente seus “vizinhos” na área Tharsis, onde estão localizados muitos dos gigantes vulcânicos do Planeta Vermelho. Entre estes Monte OlimpoO vulcão mais alto do sistema solar.

Ainda não temos a certeza de como ou quando nasceu a Fossa Aganibe, mas parece provável que se tenha formado quando o magma que subiu sob a enorme massa dos vulcões Tharsis causou uma catástrofe.Expansão e fratura da crosta marciana

ESA explica

No entanto, já se sabia que o vulcão marciano estava “cercado” por AHalo em forma de anelum disco de 100.000 quilômetros quadrados ao redor da base do vulcão, possivelmente associado a geleiras antigas.

No entanto, ainda não está claro por que, curiosamente, esta coroa só se formou no lado noroeste do vulcão, mesmo que a teoria que parece mais provável sustente que a razão reside em Ventos predominantes vindos da direção oposta Que monitora onde o gelo se assenta ao longo do tempo.

Até a poeira e a areia sopradas pelo vento formaram esta região de Marte, criando pessoas curiosas Decorações em forma de zebra. A superfície aqui também contém vestígios de fluxos de lava, que datam da época da atividade do vulcão.

Temos certeza que muita coisa virá de Marte, só temos que esperar.

fonte: Agência Espacial Europeia

