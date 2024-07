Hepatite, febre tifóide, cólera, dengue e febre amarela. Daí a prevenção em Arezzo se você viajar para o exterior

Mesmo em Arezzo, a empresa de saúde está atenta ao percurso a ser percorrido pelos moradores de Arezzo que pretendem viajar ao exterior, principalmente em determinadas áreas onde a situação sanitária local difere da de partida. Há países onde, além dos riscos para a saúde associados às condições ambientais como zonas extremamente quentes ou frias, são comuns algumas doenças infecciosas cuja prevenção deve ser planeada antes da viagem.

Vacinas e comportamentos preventivos

“Para algumas doenças infecciosas, como hepatite A e B, cólera, febre tifóide, encefalite japonesa, dengue, encefalite por picada de carrapato, meningite meningocócica, poliomielite, febre amarela e raiva, existem vacinas disponíveis”, explica o Dr. Nicola Viggiani da ASL Disease Departamento de Prevenção Para outras doenças transmitidas pela via fecal-oral, ou seja, adquiridas pelo consumo de água ou alimentos contaminados, e transmitidas por insetos como chikungunya, vírus do Nilo Ocidental e vírus Zika, devem ser tomadas medidas preventivas do tipo comportamental. , e apenas consumo seguro de água e alimentos e evitar picadas de insetos usando roupas adequadas e repelentes específicos.”

Malária e febre amarela

“Um caso à parte é o da malária, transmitida pelo mosquito Anopheles, para o qual não existe vacina, mas para a qual há quimioprofilaxia durante a viagem. Para visitar alguns países da África e da América do Sul, a vacinação é obrigatória contra a febre amarela, enquanto. para quem viaja para a Arábia Saudita para participar no Hajj a Meca, é necessária a vacinação meningocócica e o facto de algumas vacinas não serem obrigatórias não a torna menos importante, pelo que se recomenda a realização de todas as vacinas exigidas.”

sintomas

Se, ao retornar de um país de risco, você tiver febre, diarreia ou outros sintomas que possam aparecer alguns dias ou semanas após a data de retorno, é melhor isolar-se, entrar em contato com seu médico ou com o pronto-socorro e relatar a viagem para que os testes de diagnóstico apropriados possam ser realizados imediatamente. Também é útil consultar o site www.viaggiaresicuri.it/ do Ministério das Relações Exteriores.

Clínica de Medicina do Viajante

Em todas as áreas da ASL do sudeste da Toscana, funciona a clínica dedicada à medicina do viajante, gerida pelo Departamento de Prevenção. Consultas, mesmo sem ordem médica, podem ser agendadas pelo Cup. Para planejar corretamente a vacinação, é recomendável entrar em contato com a Cup dois meses antes da partida. No link a seguir você pode visualizar os horários e dias das clínicas: https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/vaccinazioni/medicina-del-viaggiatore.

Quem deseja realizar uma viagem a zonas de risco deve, de facto, dirigir-se a uma clínica de medicina do viajante e consultar o seu médico pelo menos 4 a 6 semanas antes da partida. Durante a entrevista serão recolhidas informações sobre factores de risco, vacinas recomendadas e obrigatórias, eventuais medicamentos antimaláricos a tomar e medidas comportamentais a adoptar. É particularmente recomendado obter aconselhamento médico especializado para pessoas que sofrem de doenças, a fim de garantir e proteger a sua saúde durante a viagem.