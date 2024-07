O Novo Jornal Nacional – Somos seres multidimensionais: a ciência confirma verdades obscurecidas pelo monoteísmo

Fugiu de Itália muito jovem para viajar para a Índia, onde ainda mantém um orfanato e uma colónia de leprosos: dois edifícios que ajudou a fundar, entre uma conversa com Sai Baba e um gole de chá com o Maharishi.

É difícil dizer o que Giorgio Circuetti, o prolífico autor e apresentador de TV da época de “Totem”, com Giorgio Medale, não fez da vida. Como um todoExistência no signo dos iogues, iluminado pela devoção a Krishna como trânsito universal de uma visão sincrética, capaz de unir mundos. Ele resume o dia: “Somos como pássaros na gaiola, mas a porta está aberta: cabe a nós escolher se seremos parte do problema ou parte da solução”.