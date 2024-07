As doenças sexualmente transmissíveis estão aumentando. Para o VIH, concentre-se na PrEP Il Tirreno

Roma (Italpress) – Doenças sexualmente transmissíveis – As doenças sexualmente transmissíveis estão no centro das atenções em pleno verão: as infecções por clamídia, gonorreia e sífilis estão aumentando de forma alarmante na Itália, também devido à falta de informação.

Para o VIH, a infecção sexualmente transmissível mais temida desde há muito tempo, estão agora disponíveis novos tratamentos anti-retrovirais que permitem que a infecção se torne crónica, tornando a qualidade e a duração de vida das pessoas infectadas semelhantes às da população em geral, mas ainda existem muitos com diagnóstico tardio. A PrEP também permite a prevenção, mas ainda existem barreiras e limitações.

Porém, hoje o vírus da hepatite C pode ser eliminado de forma definitiva, em poucas semanas e sem efeitos colaterais: o problema neste caso é a necessidade de revelar o que está escondido.

Para esta infeção é necessária mais informação, que deverá ser traduzida em prevenção e rastreio. Esta é também a mensagem do terceiro encontro de “La Sanità Che eu gostaria…”, realizado no Ministério da Saúde, sob o título “Da educação em saúde à consciência comportamental: aspectos clínicos e sociais”.

Aguardando a publicação do boletim oficial do IHH, os primeiros dados dos sistemas de vigilância de DST (que coletam dados da “ponta do iceberg”) coordenados pelo Centro de Operações de AIDS na Estação Espacial Internacional revelam aumentos significativos na propagação do HIV- doenças transmitidas sexualmente. “Os dados de 2022 mostram um aumento das DST especialmente entre os jovens – confirma Barbara Soligoi, Diretora do COA do ISS – para a gonorreia, cerca de 1.200 casos foram notificados ao sistema sentinela, em comparação com 820 casos em 2021, o que significa um aumento de 50 %. Para a sífilis, o número de casos aumentou de 580 casos em 2021 para 700 casos, um aumento de 20%. -19, como também está presente em comparação com 2019, quando houve 610 casos de gonorreia (portanto em comparação com 610 casos) 100%, enquanto o número de pessoas infectadas com sífilis atingiu 470 e, portanto, aumentou mais de 50% e o os resultados para a clamídia também são semelhantes: de 800 casos em 1919, para 993 casos em 2022, um aumento de 25%. O aspecto mais importante é a participação dos jovens, especialmente das raparigas com menos de 25 anos: a prevalência da clamídia entre os jovens. pessoas nesta faixa etária é de 7%, enquanto a prevalência de clamídia em jovens nesta faixa etária é de 7%. A clamídia é de apenas 1% acima dos 40 anos.

As consequências das doenças sexualmente transmissíveis são numerosas. A sífilis também pode afetar o sistema nervoso central. A clamídia pode causar doença inflamatória pélvica, que por sua vez pode levar a problemas de fertilidade ou complicações na gravidez; A infecção pode se manifestar com uretrite, cervicite, proctite e faringite. Além disso, a transmissão de mãe para filho no nascimento pode causar problemas oculares ou pneumonia no recém-nascido. A infecção gonocócica pode causar gravidez ectópica, infertilidade e aumento da transmissibilidade de outras DSTs.

“Muitas vezes os jovens não sabem onde encontrar informações e onde fazer os exames necessários, e não vão regularmente ao especialista como acontece na idade adulta com o ginecologista e o andrologista – destacou Barbara Soligoi – muitas vezes obtêm informações na web, com fontes aproximadas Se não estiver equivocado Além disso, algumas pessoas usam drogas ou sexo químico: considerando essas atividades como casuais, não as consideram erroneamente como situações de risco.” Especialistas de diversas disciplinas também se reunirão para abordar estas questões no 10º Congresso Nacional da SIMaST – Sociedade Interdisciplinar para o Estudo das Infecções Sexualmente Transmissíveis, que será realizado em Roma, de 17 a 18 de outubro.

A terapia antirretroviral permite que as pessoas com HIV sobrevivam e tenham uma qualidade de vida semelhante à da população em geral. Se o tratamento for feito regularmente, a viremia pode ser eliminada a ponto de tornar o vírus intransmissível. Novos medicamentos de ação prolongada, chamados de ação prolongada, representam o mais recente alvo de pesquisa, com novas perspectivas de desenvolvimento. No entanto, a infecção ainda está presente e ameaçadora, como evidenciado pelo atraso no diagnóstico que surge todos os anos, com os pacientes por vezes já sofrendo de SIDA.

O HIV também pode ser prevenido com profilaxia pré-exposição (PrEP). A PrEP oral, o único medicamento atualmente disponível, pode ser tomada continuamente, um comprimido por dia, ou sob demanda, conforme necessário, em conjunto com um episódio de potencial risco sexual de HIV. O pagamento emitido pela FIFA em 2023 representa um avanço importante, mas não é suficiente. Além de novas estratégias de implementação e da superação de obstáculos burocráticos, as comunidades científicas e de pacientes manifestaram apoio à aprovação da LPT pela AIFA, o que permitiria dois meses de cobertura de profilaxia do VIH. A PrEP de longa ação já recebeu luz verde da Agência Europeia de Medicamentos; Além disso, vários estudos italianos confirmaram o seu potencial, incluindo a superação dos riscos associados à adesão e ao estigma.

Dados e estudos recentes sobre DST e HIV estiveram no centro da 16ª edição da ICAR – a Conferência Italiana sobre AIDS e Pesquisa Antiviral, realizada em Roma, na Universidade Católica de Sacro Coeur, sob os auspícios da SIMIT, a Sociedade Italiana de Doenças Infecciosas. e Doenças Tropicais, com mais de mil médicos, pesquisadores, enfermeiros, assistentes sociais e voluntários de associações de pacientes e cientistas comunitários. Os presidentes desta edição foram a professora Antonella Cingolani de Roma, o professor Antonio Di Biagio de Gênova, Massimo Farinella do Circolo Mario Melli e Giulia Carla Marchetti de Milão.

O compromisso da SIMIT com a prevenção e informação sobre o VIH e outras doenças sexualmente transmissíveis não se destina apenas ao exterior, mas também às futuras gerações de especialistas em doenças infecciosas. De facto, a segunda edição do projecto de formação “SIMIT Next Generation Masterclass in HIV” começou em Junho, com trinta especialistas de toda a Itália a participar num caminho que os levará a uma maior consciência dos novos desafios colocados por este vírus. “É necessário aprofundar este tema, já que hoje vivem na Itália cerca de 134 mil pessoas infectadas pelo HIV – enfatiza a professora Cristina Mosini, vice-presidente do SIMIT – é uma doença crônica que agora devemos aprender a tratar junto com as comorbidades e complicações que “Isso poderia acontecer”.

-Assessoria de Imprensa do Discom Studio-

(Italpress).