Encontro na Via Láctea: A abertura noturna do Planetário Città della Scienza é renovada no sábado, 20 de julho. O protagonista será a lua

“Encontro na Via Láctea”: O Planetário Città della Scienza abre suas portas na noite de sábado, 20 de julho, iluminando os visitantes com os evocativos raios da lua cheia!

Na verdade, naquela mesma data Dia Internacional da Lua Foi aprovado porAssembleia Geral das Nações UnidasEsta data foi escolhida para comemorar o pouso do primeiro humano em nosso satélite em 1969, evento que a NASA considerou ““A maior conquista tecnológica de todos os tempos.”

Como ponte entre a Terra e o universo profundo, a Lua está bem no meio, longe para ser facilmente alcançada, mas perto o suficiente para ser admirada em toda a sua glória. O satélite presta-se a medições, reflexões e hipóteses tão interessantes, como um sonho do qual se vislumbra um vislumbre, que não pode deixar de ser o protagonista absoluto deste acontecimento.

A noite no museu começará com as boas-vindas ao interativo Museu do Corpo Humano,meu corpo,dj set, Bolhas, saboreando Bucky Legal Nikki E na presença Red Bull.

Seguido de uma experiência imersiva de planetário com show sonoro astronômico do compositor Ricardo Marconi E seu violão e sua voz.

Finalmente, observação direta de estrelas e outros corpos celestes com telescópios Paixão pela astronomia.

O evento será realizado em dois horários: 20h e 21h (entrada somente mediante pré-venda).

www.cittadellascienza.it

