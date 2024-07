O presidente Conte saiu

Bye Bye Piergiuseppe Conte . Conte, ex-presidente do Sindicato dos Médicos por quatro mandatos, representante do sindicato a nível nacional e secretário regional do Sindicato Autônomo dos Médicos Italianos, faleceu aos 90 anos. Não só o mundo local da saúde participa das condolências, mas também o Comitê Central da Confederação Nacional dos Sindicatos, o Cadastro de Dentistas e o Conselho Nacional. Ele enviou cartas de condolências aos filhos, Paola e Enrico, e cartas de condolências em memória de sua esposa Giuliana, também uma respeitada médica que infelizmente morreu prematuramente.

“Pippo, como todos chamamos o Dr. Pergiuseppe Conte, faleceu, deixando um enorme vazio no mundo da medicina e além – diz o atual presidente da Como Medical Society Gianluigi Spata -Ele foi acima de tudo um grande médico de família, como gostava de ser chamado, e sempre foi gentil e prestativo com pacientes e colegas. Ele foi uma importante referência para seus clientes e para todos nós em sua função de chefe de todos os médicos. Lembro-me bem dos violentos confrontos que a nação e a região testemunharam em defesa dos cidadãos e na protecção da nossa profissão. Quando decidiu deixar a presidência e me entregar o bastão, ele me disse: “Lembre-se que é um compromisso lindo e útil que vai te fazer crescer, mas ao mesmo tempo é destrutivo para sua vida privada e sua família.” E assim foi, e me beneficiei de seus conselhos e de tudo que aprendi durante sua presidência, primeiro como conselheiro e depois como secretário.”