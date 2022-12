Arcangelo Scacchi, Uma vida a serviço da ciência

O Capítulo da Catedral de Gravina em Puglia anuncia o primeiro evento programado para o período de Natal na Biblioteca Finia. Com efeito, no dia 10 de Dezembro, pelas 18h00, decorrerá uma exposição intitulada “O Xadrez Arcangelo: Uma Vida ao Serviço da Ciência”, na qual participarão os seguintes oradores:

– Professora Rossella de Ceglie do Departamento de Pesquisa e Inovação em Humanidades, Barry University;

– Professor Rafael La Perna do Departamento de Terra e Ciências Ambientais da Barry University.

– Dr. Francesco Tarantini, Chefe do Parque Nacional Alta Murgia.

– Don Giacomo Loroso, Diretor do Museu do Patrimônio do Capítulo da Catedral

– Dom Giovanni Ricciotti de Altamura-Gravina – Acquaviva delle Fonte

Este evento foi organizado por ocasião da exposição de livros e documentos da família Scacchi guardados na Biblioteca Fini. Algumas delas estão expostas em vitrines e poderão ser admiradas durante o evento. Entre essas edições inéditas estão textos publicados pelo próprio cientista e um soneto dedicado a Stanislau Scacci, antecessor de Arcangelo.

A reputação da família Scacchi consolidou-se na segunda metade do século XVIII, com a eleição de Stanislau Scacchi para governador de Gravina, e cresceria graças à brilhante carreira de Arcangelo Scacchi como professor e cientista, que lhe permitiria obter fama nacional e internacional.