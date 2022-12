Gripe Com a “dívida da imunidade” arriscamos a pior onda em 15 anos

Segundo a Federação dos Médicos Generalistas (Fimmg), a curva epidêmica da influenza tem subido de forma previsível, se a tendência se mantiver nesses níveis, o maior pico dos últimos 15 anos. E pode ser alcançado antes do Natal porque os valores cresceram muito.”

As pessoas mais sensíveis são as muito jovens, com 4 anos ou menos, e as muito idosas, com 85 anos ou mais. Felizmente, hoje não parece particularmente agressiva em termos de possíveis complicações e os principais sintomas da gripe 2022-2023 são os mesmos das temporadas passadas: aumento de temperatura que aparece repentinamente, pelo menos um sintoma respiratório (tosse, dor de garganta, nariz entupido, . ..), pelo menos um dos sintomas sistêmicos (sensação de ossos quebrados, dores musculares, dor de cabeça).

Os sintomas geralmente tendem a desaparecer dentro de 5 a 7 dias no máximo (um pouco mais frequentemente em crianças), enquanto a fraqueza e a tosse podem durar mais tempo. O período de incubação, ou seja, o período entre a infecção e o primeiro aparecimento, varia de um a quatro dias.

Vacinas

A melhor maneira de prevenir a infecção é com a vacina contra a gripe, que não protege contra os muitos vírus influenza responsáveis ​​por muitas síndromes de resfriado que ocorrem durante o inverno. Na Itália é gratuito para grupos populacionais considerados de risco, por exemplo: pessoas com 65 anos ou mais, pacientes em risco por motivos de saúde (por exemplo, para doenças crônicas como diabetes, imunossupressão, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, …) , profissionais de saúde em contato direto com pacientes com maior risco de infecção/transmissão e gestantes (independente do trimestre). Também recomendado para crianças a partir de 6 meses.

“A vacina contra a gripe deste ano parece ser a ‘melhor combinação’ para as cepas circulantes”, disse Rochelle Walensky, diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. E embora saibamos que as vacinas contra a gripe não são perfeitas em termos de prevenção de infecções, elas são eficazes na prevenção de infecções graves. Não somente. Ser vacinado também pode encurtar o tempo em que você fica doente, e uma gripe mais curta e menos grave dá às pessoas vacinadas uma vantagem contra o vírus. Também porque a gripe não é apenas uma doença respiratória, mas pode agravar condições médicas existentes, como doenças cardíacas. Um estudo de 2018 no New England Journal of Medicine descobriu que o risco de um ataque cardíaco era seis vezes maior em uma semana do que com a gripe.