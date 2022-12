Gripe de 2022, o australiano nunca para. Brigliasco: “Haverá pelo menos 10 milhões de italianos infectados”

O convidado indesejado do Natal de 2022 para muitas famílias italianas será a gripe australiana. O virologista tem certeza disso Fabrizio PregliascoEm queAdcronos Ele falou de uma “fase de crescimento que continuará” nas lesões e um possível pico “em janeiro”. Deixa-nos assim imaginar o Natal e o Ano Novo em plena epidemia, nota o especialista. Gripe australiana 2022-2023 Está afetando os italianos com um ritmo e intensidade relativamente imprevisíveis. o eles confirmam Rede de Monitores de Médicos InfluNet Instituto Superior de Saúde. Se, de fato, no início, as estimativas falavam de um orçamento final igual a 6-7 milhões Dos italianos afectados, Brigliasco explica agora que «podemos esperar que Pelo menos 10 milhõesMas poderia ser mais um trabalho meteorológico.” Ou seja, o saldo final também dependerá do clima e de eventuais baixas temperaturas extremas e prolongadas.

‘Sim às vacinas, mesmo para os mais pequenos’

Diretor Médico daHospital Irccs Galeazzi-Sant’Ambrogio Da capital lombarda, ele reiterou repetidamente a importância da prevenção, por meio de vacinas e várias medidas de proteção individual, desde a higiene das mãos até o uso de máscara. Boas regras que seguem as adotadas no período da epidemia de Vírus corona. E ele, recorda, ainda não está desactualizado: «Este ano, com esta mistura de vírus a circular entre influenza, SARS-CoV-2, vírus sincicial respiratório e outros – alerta – o perigo é mesmo que os nossos hospitais vão para lutar. ocasião, recorda a importância da vacinação, mesmo para crianças pequenas. Congratula-se com a circular emitida pelo Ministério da Saúde sobre as implicações do uso da vacina Covid-19 na Itália por meio de Pfizer/ BioNTech na faixa etária de 6 meses a 4 anos. “Certamente as crianças são menos afetadas pela Covid em termos percentuais – admite o médico -. Mas mesmo eles correm o risco de efeitos graves com infecção de SARS-CoV-2, mesmo em termos de mortes. Por fim, Brigliascu aponta que a Covid-19 faz parte de um grupo de doenças, doenças respiratórias, contra as quais “há muito tempo se realizam vacinações de crianças”.

Vacinas de vírus sazonais

Falando em vacinas, Philip Anéis, presidente da Federação Nacional das Ordens Médicas (Fnomceo), lembra que também é importante se proteger dos vírus sazonais. “A chamada ainda é para tomar a vacina contra a gripe e é para todos”, diz ele. Observando que “a vacinação está disponível em toda a Itália por médicos de clínica geral”. E é gratuito para Maiores de sessenta anos e para portadores de doenças crônicas, ou para quem trabalha em serviços essenciais, como profissionais de saúde. Lembre-se de que os vírus sazonais não devem ser subestimados. “Os infetados acabam por ser obrigados a ficar muito tempo em casa”, porque “a febre alta e a debilidade duram vários dias, das 3 às 8”.

