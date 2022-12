“Eles atiram nos olhos, celebrando uma geração” – Corriere.it

A partir de Greta Preferra

Médicos iranianos: “Em três hospitais da capital, 500 manifestantes correm o risco de perder a visão.” Entre violência sexual e brutalidade, resistência iraniana não recua

A bandagem, o rosto ensanguentado, mas sobretudo suas palavras: «A última coisa que meu olho direito viu foi o guarda atirando em meu rosto e rindo. Por que você está rindo?" Cerca de um mês após o golpe na metade de sua visão, Gazela de Rangkishum estudante de direito de 19 anos da cidade portuária de Bandar Abbas, relutantemente se torna um dos… símbolos violentos Guarda Revolucionária do Irã Quem além de matar feridas brutais. Um cirurgião de Teerã que prefere permanecer anônimo usa um termo exato, "branding": "O sistema marca toda uma geração.". "Eles atiram balas a meio metro de distância e elas se estilhaçam em centenas de pastilhas de metal e borracha, que são as utilizadas na caça de aves, algumas delas de origem ítalo-francesa. Atiram no tronco, nos órgãos genitais, mas atingem sobretudo os olhos, deixando danos permanentes na retina, no nervo óptico: são cegos.». Apenas em três hospitais em Teerã – Hospital Al-Farabi, Clínica Labavengad e Hospital Rasul Akram – os médicos confirmaram isso. 500 manifestantes, a maioria menores de idade, chegaram ao hospital com graves danos à visão. Um oftalmologista nos diz que trezentos deles nunca mais serão vistos. Um médico iraniano na Itália comenta: "Hoje é muito difícil coletar dados no Irã, mas se três hospitais falam sobre tantos cegos, quem sabe qual é o total." A situação é tão grave que, no dia 25 de novembro, 140 oftalmologistas escreveram uma carta ao chefe pedindo providências.

Se o que acontece em prisões É terrivelmente imaginável, a história que sai dos corredores do hospital é incrível. “Durante semanas, paramilitares à paisana estiveram presentes em todos os departamentos. Tiram os manifestantes das salas de cirurgia e os entregam às forças de segurança, que os levam para a prisão. Muitos dos 20.000 manifestantes foram retirados de nossas clínicas”, diz o médico. A razão pela qual os feridos nos protestos não foram ao hospital se pudessem. “Mas tratar em casa é muito perigoso porque essas balas vão parar em todos os lugares e não todos eles são facilmente removíveis.Vimos radiografias de bolas de metal presas perto do córtex cerebral. E eles nos dizem isso também de Teerã Em todas as cidades, surge uma rede secreta de clínicas, onde os médicos tratam em segredo. Eles fazem isso para ajudar os jovens manifestantes, mas também para se protegerem porque seu grupo é alvo do regime. Não é por acaso que depois que a garota de 23 anos foi enforcada Mohsen ShakariChegou a notícia da sentença de morte para o radiologista Hamid Garhasanloo: “Parece que ele é acusado de ferir um membro das forças paramilitares Basij. Até agora, o chefe Raisi e seus homens estão escolhendo aleatoriamente entre a população com punições exemplares destinadas a tranquilizar os guardas que foram frustrados pela revolução. Dizem que eles aumentaram os salários do exército em 20% na semana passada”, explica Al-Jarrah, de Teerã.

mesmo histórias Estupro de meninas e meninos nas prisões São cada vez mais frequentes, mas é quase impossível encontrar os dados. Uma colega contou que, em um dia, seis meninas da mesma prisão foram levadas a uma clínica na capital com ferimentos graves na vagina e no ânus. Dizem que os policiais escolhem as menores mais bonitas para estuprar em grupos”, segundo o laudo do médico.

Mas a violência do regime não parece ter o poder de deter a revolução. Em postagem nas redes sociais, Ghazal Rangkesh escreveu: 'Este guarda não sabia que eu era à prova de balas. Ele não sabia que meu corpo e minha alma eram maiores nem tremiam diante de sua arma."