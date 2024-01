Newton “O que sabemos”: O perigo da desertificação | Ciências

A desertificação é um fenómeno que afecta a fertilidade do solo, a biodiversidade e a produtividade. Cerca de 20% das terras italianas correm o risco de se tornarem inaráveis ​​e na Sicília o risco é superior a 70%.

Numa viagem entre Catânia Trapani e Messina conhecemos um geólogo da Universidade de Catânia Vincenzo Piccione O que explica as causas e efeitos da desertificação; Giuseppe GimiDiretor Florestal, que esteve envolvido no reflorestamento em grande escala na região das Montanhas Peloritani; Alessandro CrisafulliBotânico pela Universidade de Messina, estudando florestas e sua biodiversidade; Botânico Rosário ChichiEm que visitamos o Parque Madoni, que é um exemplo de resposta eficaz à desertificação.

Mas as soluções e intervenções contra a ameaça da desertificação também passam pelo trabalho de indivíduos e de comunidades inteiras, como as de Thanks Renato Carella, presidente de uma associação de voluntariado ambiental, luta para trazer de volta à vida a Floresta de Santo Pietro, na província de Catânia. Enquanto você está na praia de Kostonacci Gianluigi PereiraComo especialistas em engenharia natural, conhecemos as vantagens da intervenção de restauro numa área desertificada.

Para agricultura, microbiologista Paola QuattriniDa Universidade de Palermo e Fazendas Massimiliano Solanoem Camporeale, ilustra um importante projeto europeu para responder às alterações climáticas: Adaptando-se à vida no deserto. com Carmelo Nicotra, Diretor da Estação Experimental da União de Grãos da Sicília em Caltagirone, descobrimos como o trigo pode ser uma solução para o empobrecimento da região. E finalmente com Raquel Castroanalista ambiental do IRSSAT CNR e da Universidade de Catânia, compreendemos como o combate à desertificação também pode ser enfrentado com a ajuda das novas tecnologias e da matemática.

