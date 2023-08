Ressuscitação e Medicina em São Timóteo com Clostridium difficile “superbactéria”

A epidemia teria se espalhado para as duas enfermarias do hospital Termoli. Uma vez que alguns pacientes estão isolados, os ambientes precisam ser desinfetados

Ainda existe um “problema” para o Hospital San Timoteo de Termoli que, nos últimos dias, teria sofrido uma epidemia de “Cloristium difficile” que afetou primeiro as enfermarias médicas e depois os cuidados intensivos.

É uma bactéria anaeróbica Gram-positiva que está fisiologicamente presente na flora bacteriana da vagina e do intestino e é considerada um dos patógenos mais importantes associados à exposição a antibióticos.

É, de fato, uma das infecções mais temidas nos hospitais, devido à alta resistência aos antibióticos, fazendo com que o problema reapareça com frequência em pacientes já infectados. A transmissão da doença geralmente ocorre por via fecal-oral, por meio da entrada na boca de mãos contaminadas com a bactéria C. difficile, que pode ter infectado diversas superfícies, como mesas de cabeceira, torneiras e ralos de banheiro mal higienizados. De acordo com a literatura científica, nos últimos anos tem havido um aumento não só dos casos mas também da gravidade destas infeções e dos óbitos associados, sobretudo nos doentes idosos, com consequente aumento do tempo de internamento e dos custos diretos tratamento. Saúde e vida. Atualmente alguns pacientes estão isolados e em breve será realizada uma desinfecção ambiental nos respectivos departamentos contaminados.