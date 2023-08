Boom no Museu da Ciência em Milão, +52% Ingresso: 4 mil no dia 15 de agosto. 75% dos visitantes de verão são estrangeiros

Nos feriados de agosto, entre domingo e terça-feira, foram mais de 4 mil visitantes o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia de Milão, desses 2.200, mais da metade, escolheu o dia 15 de agosto para visitar a estrutura que abriga o submarino Tutti, 36 exposições permanentes que vão desde carros de Leonardo da Vinci a trens, exploração espacial, 14 oficinas e obras de arte digitais interativas. Isso confirma a tendência positiva do museu para este ano, com 91.500 visitantes chegando de junho a agosto, um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os dados sobre a origem são interessantes: três em cada quatro visitantes eram estrangeiros, principalmente franceses, americanos e alemães. Do início do ano até julho, foram 355 mil visitantes (dos quais 34 mil participaram dos eventos) com um aumento de 53% em relação a 2022. “Os dados registrados no feriado de agosto, assim como os do trimestre de verão confirmam o palco do renascimento do turismo cultural e a cidade de Milão como destino Um favorito do público, especialmente aqueles que vivem no exterior ”, observa o gerente geral Fiorenzo Galli.

Ciência e tecnologia, o coração de nossas coleções e exposições, está no centro da discussão internacional e é a missão de nossa fundação, assim como o círculo de todos os outros museus de ciência aos quais pertencemos (do Deutsches Museum em Munique ao Science Museum em Londres, na Universcience em Paris ou no Kopernicus em Varsóvia) – acrescentou -, para interpretar a contemporaneidade e desenvolver a cidadania académica, olhando para além dos limites do indivíduo mas sem perder as raízes da identidade, que é de grande valor .