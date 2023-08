Comer só proteína nunca é bom: a difícil descoberta que embaralha as cartas na mesa | Eles sempre mentiram para você sobre isso

É necessário tomá-los para permitir o funcionamento do corpo, mas outros macronutrientes, ao contrário, não devem ser eliminados.

São macronutrientes Eles desempenham um papel vital dentro do corpo É por esta razão que eles são especialmente amados por todos. Acima de tudo, fornece a energia necessária para enfrentar qualquer dia e ajuda a reconstruir o tecido muscular. Eles então permitem que o sistema imunológico funcione adequadamente e, eventualmente, produzam hormônios que são úteis para regular as funções corporais..

Portanto, é realmente importante para o bom funcionamento e saúde do corpo e, portanto, deve ser Completamente incluído na dieta. Porém, devemos ficar atentos ao número de porções ingeridas durante as refeições, pois muitas tendem a ultrapassar a quantidade.

verdadeiramente Há quem baseie sua dieta apenas em proteínas com a crença de que poderia perder muito peso se excluísse todos os outros macronutrientes de sua dieta.o. No entanto, a verdade é que, ao fazê-lo, comete Erro fatal E com certeza não vai emagrecer, como pensa, pelo contrário.

A dieta justamente por ser balanceada não precisa apenas de proteínas, pelo contrário. Isso é realmente o que o corpo precisa para se sentir satisfeito.

Alguns grandes erros

para que o corpo funcione bem e perca peso de forma regular e contínua, Ele precisa ingerir cada tipo de macronutriente através da alimentação. Portanto, não apenas proteínas, mas também gorduras e, acima de tudo, carboidratos.

Muitas vezes Sua importância para a saúde do corpo é subestimada e às vezes Existe até uma tendência de excluí-los da dieta Porque acredita-se que eles engordam. Na realidade São macronutrientes que precisam ser ingeridos em quantidades muito grandes.

A importância dos carboidratos

De acordo com a opinião de especialistas, Pelo menos 40% da dieta normal deve consistir em carboidratosque é o verdadeiro motor do corpo. Na verdade, eles permitem que o cérebro funcione, fornecem a energia necessária para sobreviver a qualquer dia e mantêm o corpo em uma temperatura normal..

Assim, seria bom dar mais importância a esses macronutrientes e incluí-los nas dietas. Apenas desta forma Você pode perder peso e manter seu corpo saudável.