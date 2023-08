Qual fruta contém a maior quantidade de vitamina C do mundo?

A vitamina C é um dos antioxidantes mais conhecidos, tanto por sua associação com a prevenção de resfriados quanto por ser um dos principais participantes da síntese de colágeno.

15/08/2023

Instituto Nacional do Câncer (Extensão NCI) dos Estados Unidos especifica Vitamina C (ácido ascórbico) como “um nutriente que o corpo precisa em pequenas quantidades para funcionar e manter a saúde”. Na verdade, é essencial que nossos tecidos estejam saudáveis ​​contra os radicais livres (substâncias químicas altamente reativas), quando precisamos de feridas para cicatrizar ou para combater infecções.

podemos encontrar A vitamina C está em vegetais de folhas verdes, batatas, tomates, brócolis, melancia, morangos e muito mais. Em geral, sabemos que esse nutriente é encontrado em frutas e vegetais cítricos, como limão e laranja. Mas você já se perguntou qual fruta tem a maior quantidade de vitamina C do mundo?

Certamente você pensou em laranja, mas essa não é a resposta correta. seu nome acerola É conhecido como cereja das Índias Ocidentais ou cereja de Barbados. Esse sobrenome se deve ao fato de ser uma fruta pequena e muito parecida com a cereja cultivada em alguns países da América do Sul.

Os benefícios da acerola em nosso corpo

A acerola é uma fruta que cresce em climas tropicais e quentes. Você pode encontrar esses arbustos do sul do Texas ao norte da América do Sul, passando pelo Caribe e pela América Central. mas O país que se destaca como maior produtor é o Brasil.

Há uma necessidade crescente da planta couve-da-índia e seus derivados para o tratamento de vários tipos de doenças.

Por outro lado, segundo Stady Fitofarmacologia da Acerola (Malpighia emarginata) e seu potencial como alimento funcional”. Frutos de acerola são conhecidos por seu alto teor de vitamina Ccompostos fenólicos, incluindo derivados do ácido benzóico, fenilpropanóides, flavonóides, antocianinas e carotenóides.

Os efeitos benéficos do consumo de vitamina C foram demonstrados na prevenção do câncer, envelhecimento, doenças cardiovasculares e doenças neurodegenerativas, uma vez que essas doenças têm um componente oxidativo em sua origem e propagação, citou Lorena Mardones, PhD em Ciências Biológicas da Universidad Católica de la . Santísima Conceição (UCSC).

O estudo também indica que os extratos e compostos bioativos isolados da acerola estão sendo testados quanto às suas várias atividades de promoção da saúde e da vitalidade, como atividades antioxidantes, anticancerígenas, anti-hiperglicêmicas e protetoras da pele.

Incorporar nutrientes adequados em nossas dietas, juntamente com um estilo de vida saudável, pode ajudar a prevenir doenças crônicas, como o câncer.

além de, Frutos de acerola podem ser considerados bons candidatos para o desenvolvimento de novos alimentos funcionais. No entanto, estudos detalhados in vitro, in vivo e clínicos, especialmente estudos baseados em mecanismos, são necessários para desenvolver produtos alimentícios funcionais no futuro.

Nos últimos anos, tem havido um crescente interesse no papel da acerola como alimento dietético ou funcional, com o seu valor de mercado aumentando.

Entre as principais conclusões do estudo, fica claro que com o aumento da conscientização sobre saúde em todo o mundo, os alimentos naturais são cada vez mais valorizados, principalmente no tratamento de doenças crônicas. Além disso, há um arquivo Grande demanda por acerola na Europa, Japão e Estados Unidos, Devido ao seu alto teor de vitamina C.