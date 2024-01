O que comer à noite para perder peso? Conselhos de nutricionista

O jantar é sempre um momento especial: por um lado, é uma necessidade de relaxar, talvez depois de um dia agitado, e finalmente saborear uma boa comida; Por outro lado, há Medo de ficar muito pesado antes de dormir Com efeitos negativos na dieta e no corpo. Existe algo que você pode comer à noite para perder peso? É uma pergunta de um milhão de dólares, mas mesmo que a resposta não seja tão simples, existem orientações a seguir que podem ajudá-lo a se divertir Jantar bom e leve como Dr. Ricardo Rovida Biólogo alimentar.

Rovida explica em que consiste um bom jantar leve: “Um bom jantar consiste em proteínas magras, como Frango, peru, peixe, legumes e tofu . Todos os alimentos são de excelente qualidade protéica, mas são digeríveis, também porque as proteínas proporcionam sensação excesso O que o impedirá de comer demais. Você pode abundar com eles vegetais que contribuem para a formação de vitaminas e minerais, além de serem Uma fonte de magnésio O que também ajuda você a dormir. A fruta também é importante, enquanto… Cereais e frutas secas Eles são uma boa fonte de gorduras insaturadas – portanto, gorduras “boas” – bem como triptofano e melatonina, que ajudam você a dormir.

Alimentos a evitar no jantar

–

Da mesma forma, é importante prestar atenção a certos alimentos, que podem desencadear isso. Jantar pesado O que o torna rico em calorias, sem exageros: “O jantar deve ser completo. Não devemos nos deliciar com massas e carboidratos à noiteVocê pode e deve comer de tudo em particular Preste atenção nas peçasO que não deve ser excessivo para não dificultar o processo de digestão durante a noite e obviamente para evitar o ganho de peso. Seria certo evitar alimentos ricos em gordura e açúcarTambém é recomendado evitar refeições ricas em sal, que podem ter efeitos negativos na retenção hídrica e na pressão arterial, além de aumentar a sede durante a noite. É importante fazer Preste atenção aos alimentos com poder excitanteComo café e chocolate. Você também deve evitar o álcool: mesmo que possa causar sonolência e sonolência, sua digestão é muito complicada.