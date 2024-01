Enzimas pancreáticas. Federfarma: “Distribuição de Creon é limitada devido ao excesso de demanda”

“Neste caso, é preciso lembrar que os procedimentos adotados pela AIFA para obtenção do medicamento em caso de dificuldade de obtenção, prevêem a possibilidade de os estabelecimentos de saúde importarem o mesmo medicamento autorizado no exterior, enquanto as farmácias podem fazer o pedido do Creon através do atendimento ao cliente Viatris. “.

31 de janeiro –

A Federfarma confirma, após as recentes notícias veiculadas pela mídia sobre a disponibilidade de enzimas pancreáticas, que o medicamento Creon nas embalagens abaixo está em distribuição limitada, devido à impossibilidade relatada pelo fabricante Viatris de atender a demanda devido ao excesso de demanda:

– Creon® 10.000 unidades de doutorado em euros. Cápsulas Duras de Liberação Modificada 100 Cápsulas – AIC 029018064

– Creon® 25.000 unidades de doutorado em euros. Cápsulas Duras de Liberação Modificada 100 Cápsulas – AIC 029018049

“Neste caso, é necessário lembrar que os procedimentos adotados pela AIFA para obter o medicamento em caso de dificuldade de obtenção, prevêem a possibilidade de os estabelecimentos de saúde importarem o medicamento idêntico autorizado no estrangeiro, podendo as farmácias apresentar um pedido de “ entrega direta do medicamento Creon via atendimento ao cliente.” Na Viatris”, lembra Federfarma.

“Ao realçar a possibilidade de as farmácias obterem o medicamento em causa, é necessário recordar a importância das medidas que os farmacêuticos devem tomar para combater o fenómeno da perda de medicamentos, de forma a ajudar a garantir a continuidade do tratamento aos cidadãos. neste sentido, o guia do farmacêutico, elaborado pela AIFA, que contém procedimentos úteis para apoiar os pacientes em caso de “falta” de medicamentos, a partir da indispensável consulta da lista de medicamentos atualmente em falta, atualizada periodicamente pela AIFA para o seguinte conexão“.

