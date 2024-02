A ciência nas entrelinhas chega a Manerbio

“Ciência nas entrelinhas” é o projeto educativo promovido pela Associação Cerrone, entre os vencedores do concurso “Educação na Leitura” e ganhará corpo nas próximas semanas em Manerbio. O projeto Cheroni é financiado pelo Centro de Livros e Leitura (CEPELL), organização que sempre teve interesse em fortalecer e experimentar métodos de ensino nas escolas por meio de cursos e treinamentos voltados para a leitura.

“Ciência Entre Linhas” é totalmente gratuito para os participantes e inclui curso de formação para professores do IC Manerbio; Cursos de teatro para os municípios de Manerbio e Uflaja, organizados pelo Teatro Caramela e promovendo boas práticas e bibliografias temáticas. A Associação Chirone é a entidade líder desta iniciativa onde estão também o Instituto Manerbio Compreensivo, os municípios de Manerbio e Offlaga, o Teatro Caramella e a Biblioteca Feminina e Masculina. “Aprimorar as habilidades de compreensão de textos – disse Fabrizio Bosio, Presidente da Cerrone – combatendo o analfabetismo funcional e reincidente, é uma meta que devemos alcançar como sociedade e no interesse da sociedade. Por isso, e através do nosso projeto “Ciência entre os Lines”, estabelecemos instituições, escolas e trabalhadores culturais “A população local e a biblioteca ao redor da mesa para construir habilidades que permanecerão na área. Queremos que os alunos de Manerbeu e Oflaja possam experimentar métodos de ensino inovadores, como o uso de videogames , livros e trailers de livros, e aprender a ler textos e o contexto em que vivem.”

O objetivo da “Ciência entre as Linhas” é envolver ainda mais professores, bibliotecários e cidadãos que queiram estar presentes, dando-lhes novas competências inovadoras, a fim de incentivar caminhos para a compreensão do texto, uma ação que se torna cada vez mais necessária num mundo que está mais rápido e cheio de conteúdo todos os dias. No final das atividades será criado um guia de boas práticas, criada uma plataforma de e-learning e assinada uma Carta de Leitura.