Quem é a família Benigni que construiu um império com a ciência?

Poucas empresas podem afirmar ter um modelo de negócio, bem como um plano estratégico para o crescimento até 2030, baseado nas quatro equações de Maxwell que descrevem as leis básicas que regem a interacção electromagnética. Prova de que a ciência, a tecnologia e os negócios são o algoritmo a seguir na Itália. Especialmente tendo em conta que, como sabemos, perdemos o grande farmacêutico, Carlo Erba, na época de Montedison, e agora que a indústria automóvel também está numa fase de profunda transformação, a defesa é um dos poucos sectores onde ainda temos uma posição segura . capaz de dar a nossa opinião.

No entanto, embora possa parecer muito académico, é precisamente esta experiência na área do electromagnetismo que fez com que a Elettronica spa (subsidiária do grupo Elt) que em 2022 faturasse cerca de 350 milhões de euros e fosse controlada pela família Benigni por 35,34%. (Com Thales participando de 33,3%, e Leonardo os restantes 31,33%, uma empresa do setor de defesa. Mantendo este campo de atuação, a empresa romena mudou-o ao longo dos anos, expandindo os seus campos através de aquisições e acordos que lhe permitiram entrar pela primeira vez num setor completamente novo de biodefesa, que voltou ao centro das atenções com a Covid. -19, e agora no espaço, com o lançamento do primeiro “mini-satélite” confiado a um dos lançadores de “táxis” de Elon Musk, a SpaceX.

“Nada fica parado, como disse Albert Einstein: para se manter equilibrada, a bicicleta deve andar sempre, e o mesmo se aplica às empresas”, lembra Enzo Benigni, presidente e CEO, posição que este último partilhou há vários anos com a sua filha Domitella, de de quem também é CEO de operações da Elettronica (Outro filho, Lorenzo, está sempre envolvido na gestão da empresa como vice-presidente sénior de relações corporativas, uma função particularmente sensível e importante no sector da defesa.) “É muito importante enfatizarmos – continua Enzo Benigni – que existem diferentes setores: defesa, ataque e inteligência que por sua vez tornam possíveis os dois primeiros. Mas só trabalhamos na defesa, um valor que lembro que é constitucional”. READ A história como "ciência sistemática da realidade" para Ortega y Gasset

Além disso, num quadro que quase se liberta, em comparação com o imaginário comum, do estado de guerra: hoje falar de defesa não significa pensar apenas em contextos de guerra como os da Ucrânia, mas também em situações de aparente paz onde o controle, por exemplo, do espaço A inteligência eletrônica, em vez da inteligência civil e militar obtida do espaço, são termos permanentes.

E já não é um mistério que os cenários de “guerra” se desloquem cada vez mais para um mundo virtual que pode prejudicar países inteiros em tempos considerados pacíficos segundo os cânones tradicionais. A Arte da Guerra, de Sun Tzu, deve ser reescrita, embora continue sendo um dos textos essenciais sobre estratégia e tática.

«O contexto mudou tanto – insiste Enzo Benigni – que não podemos mais pensar no trabalho apenas em algumas áreas como poderia ter acontecido antes. Também pelo papel da Itália como nação. É por isso que o nosso trabalho, e talvez possamos chamá-lo de nosso DNA, é proteger ativos, pessoas e dados.”

“A mudança que nos levou a ser um grupo já, com o Elt Group, já começou com investimentos no setor de segurança informática – explica Domitella Benigni, lembrando o nascimento da Cy4Gate, da qual a empresa controla 38,4% -. Mas nos últimos dois anos o exercício estratégico aprofundou-se em linha com o nosso plano estratégico Tenet2030: Para o sector da inteligência cibernética, no qual continuaremos a investir, adicionámos o sector da biodefesa através do E4Shield, um produto da E4Life . Que provou ser 90% eficaz contra a Covid, mas também contra os vírus da gripe sazonal, que atua no combate à gripe aviária e às bactérias nocivas. READ A Fundação Margherita Hack apresenta Ciência em um Saco no Ostello Lo Zio em 1º de agosto

A E4Life é uma parceria com a gigante de planejamento espacial LendLease, que também opera no bairro Mind, em Milão. Mostra como a periferia do grupo vê o conceito de defesa de forma mais ampla. “O que afeta a saúde humana através dos vírus – define Domitella Benigni – é sempre uma ameaça, mesmo que venha do mundo biológico. Na verdade, continuamos fazendo o que sabemos: depois de identificar a ameaça, encontramos uma contramedida no campo eletromagnético”. Além disso, neste novo rumo, a empresa contou com um gestor experiente como Vincenzo Bomba, que já era na época de Massimo Sarmi, liderou a transformação digital dos Correios e foi recentemente nomeado CEO da E4Life.

«Agora – conclui Domitella Benigni – como única tendência temporal recente, acrescentamos a esfera do espaço onde operam todas as principais funções de defesa, ataque, inteligência e até cibersegurança. Mesmo que a nossa carga esteja a operar no domínio civil utilizando mapeamento de dados abertos, isso mostra que também podemos operar eficazmente a partir do espaço, como um lugar. Assim, este passo deve ser considerado como o ponto de partida de um roteiro de inovação sempre distribuído como uma curva, razão pela qual nos posicionamos nas principais exigências europeias do novo campo. Tudo isto permite-nos apresentar-nos como um player internacional na área que dominamos, que é o espectro eletromagnético, acrescentando novas competências às tradicionais que possuímos há 70 anos.

Uma mudança deste tipo, como afirma o presidente Enzo Benigni, deve também partir das novas competências que se somam ao profundo conhecimento do espaço e da dinâmica electromagnética revelados por génios como Maxwell e Lorentz.