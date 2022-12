Consulta reserva-se a obrigatoriedade de vacinar os profissionais de saúde: “Não é desproporcional”. Apelos de médicos e professores não são rejeitados

EU’Obrigação de vacinação Para o pessoal de saúde, não é desproporcional. E as opções do legislador adotadas durante o período da pandemia “não são descabidas”. Estabelecido pelo Tribunal Constitucional em consideração de “inaceitávelPor razões processuais, a questão relativa à impossibilidade de os profissionais de saúde que não cumpriram a vacinação exercerem a sua atividade laboral, quando tal não contatos pessoais“. “Igualmente improcedente – prossegue o tribunal – a Problemas sugestões No que se refere à disposição que exclui, em caso de incumprimento da obrigação de vacinação e do tempo de suspensão, o pagamento de cheque nominal da entidade patronal aos que tenham sido suspenso; E isso, tanto para os profissionais de saúde quanto para o pessoal da escola”.

Audiência coletada 11 casos constitucionais Criado em momentos diferentes de cinco juízes (Tribunais de Bréscia, Catania e Pádua, Tribunal Administrativo Regional da Lombardia e Conselho Judicial Administrativo da Sicília), que consideraram “manifestamente infundadas” as excepções feitas perante eles por advogados de cidadãos não vacinados. Algumas chamadas são sobre a mesma coisa legitimidade de compromissoe outros Punições cabem (especialmente no que diz respeito aos trabalhadores remotos). Em jogo estava a acessibilidade compensação econômica Por salários perdidos (para trabalhadores suspensos) e não ter que pagar multa de cem euros cujo set começou em 1º de dezembro. Um pequeno grupo de manifestantes se manifestou do lado de fora do tribunal Sem ativistas de faxEstá equipado com três cores e letreiros com slogans como “Liberdade” e “Sem Corredor Verde”.

Diante do tribunal, os advogados dos queixosos (incluindo o advogado de Turim Ugo Mattei, que se tornou um dos principais rostos do movimento anticoercitivo) declararam que seus clientes “privado da oportunidade de trabalhar E a para sobreviver” E a “traição“pelo Estado que impôs ‘chantagem: ou você se vacina ou você está fora da sociedade.efeitos colaterais graves Mesmo os humanos, com29 mortesApenas na Itália foi confirmado o vínculo com a campanha de vacinação.” Em vez disso, o Ministério Público pediu confirmação legitimidade de compromissoum procedimento organizado “em pleno cumprimento dos ensinamentos do Tribunal Constitucional”, em que esta vacina melhora a saúde do indivíduo e da sociedade, as consequências são toleráveis ​​e a compensação justa é concedida em caso de novos danos imprevistos.