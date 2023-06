Ex-Nasa Fuentes Tendo a Ciência Descobrindo a Fé – SRM Ciência e Religião na Mídia

O ex-funcionário de ciências da NASA, Diácono Javier Fuentes, descobre a fé e uma carreira mais “gratificante”.

Enquanto trabalhava como técnico químico no Goddard Space Flight Center da NASA em Greenbelt, Javier A. Fuentes Cabrera, agora diácono, por acreditar na existência de Deus.

Ele afirma que a matemática por trás do movimento do elétron dentro do núcleo atômico é tão precisa que, mesmo que fosse alterada pela menor fração de um ponto percentual, a vida não seria possível.

Em suas palavras, a ciência mostra com que clareza “é obra de Deus”. O diácono Fuentes formou-se em química pela Universidade de Maryland em College Park, após o que começou a trabalhar no Laboratório de Ambientes Planetários de Goddard.

Ele participou de várias missões, incluindo o Mars Curiosity Rover, onde analisou dados geológicos de Marte. Durante essas análises, ele descobriu materiais semelhantes à Terra e conduziu estudos comparativos.

Embora tenha gostado de sua carreira em Goddard como porto-riquenho nativo, ele não a achou “satisfatória” como uma vocação sacerdotal em potencial. Após conversas com um capelão do Exército dos Estados Unidos, padre Jesús Muñoz (seu guia espiritual, amigo e compatriota), participou de um retiro de discernimento que “solidificou” sua intenção de se tornar padre.

A semente de sua vocação sacerdotal foi plantada há vinte anos, quando Javier Fuentes se tornou coroinha em La Grota de Lourdes em Trujillo Alto, Porto Rico, logo após receber sua Primeira Comunhão.

“Ele foi criado seguindo o exemplo de excelentes sacerdotes, que tiveram uma grande influência sobre ele”, disse o diácono Fuentes. “Eu vi como suas vidas eram importantes e interessantes e queria ser como eles.”

fonte: Revisão Católica.

