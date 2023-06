O truque é comer bem mesmo sem engordar 100g

Como comer bem sem engordar? Um estudo inteiramente italiano nos revelou que existe um hábito que pode reduzir o ganho de peso.

Qual é o truque para comer bem sem engordar? Pesquisas especiais realizadas na Itália nos revelam isso, graças às quais a ingestão de alimentos pode ser otimizada para satisfazer a sensação de satisfação assim que você se levanta da mesa. E sem ganhar peso.

Esta descoberta científica aplicada à nutrição enfatiza a importância de fazer exatamente isso Cada refeição principal do dia em horários específicos. Isso é necessário para os ritmos circadianos que ocorrem todos os dias em nosso corpo, afetando a eficácia dos processos metabólicos e muito mais.

A pesquisa acima tem uma assinaturaUniversidade de Florença, com o estudo liderado pela professora Sophia Lotti. Tudo isso foi discutido no recente Congresso Nacional da SINU (Sociedade Italiana de Nutrição Humana).

Foi isso que levou à confirmação de como Acorde cedo e comece imediatamente O dia com um café da manhã saudável leva a comer bem nas horas seguintes e garantir que os nutrientes ingeridos sejam totalmente absorvidos pelo organismo e também consiga se livrar deles da melhor maneira.

MComer bem sem engordar, como fazer

O que ele não faz muito bem Para aqueles que se levantam tarde em vez disso E comer tarde. Essa é uma tendência que surgiu da observação direta realizada em vários sujeitos entre março e abril de 2023. Todos os indivíduos analisados ​​eram obesos e também tiveram amostras de sangue que foram submetidas a análises especiais.

Além disso, todos os participantes também forneceram informações sobre seus hábitos alimentares diários. Todos eles totalizaram 51, dois terços deles do sexo masculino. A idade média geral foi de 50 anos.

Bem, acontece que quem come cedo porque acorda cedo desenvolve um ritmo circadiano com o cronotipo matinal. E ele conseguiu melhoria de eliminação de carboidratos, gorduras e açúcares de uma maneira melhor do que as pessoas com o chamado padrão noturno. que eles têm em vez Tendência a acordar tarde Assim, comer às vezes não é adequado para os hábitos alimentares corretos.

Especialmente à noite, comer tarde não dá tempo de fazê-lo digestão adequada. Você corre o risco de dormir com o que comeu sobrando no estômago e deitar e deitar geralmente não ajuda os processos digestivos.

O hábito que faz a diferença

Em todo o caso, havia um fosso, não tão grande como se poderia esperar, entre os que se levantam cedo e vão para a cama cedo e os que se levantam tarde, jantam e depois vão para a cama não imediatamente, mas de qualquer forma algumas horas depois do jantar. No entanto, este último é preservado Hábito pouco saudável.

Em todo caso, está provado que estes últimos possuem e desenvolvem menos Vitamina B12, Vitamina B9 ou ácido fólico. Que emergiu especificamente do exame de sangue.

Se você não quer perder nossas atualizações e ser sempre o primeiro a saber das últimas novidades, você pode nos seguir no cabo

Mas também deve ser dito que 51 participantes é muito pouco para uma pesquisa formal. Mas pode-se esperar dados semelhantes mesmo com um número mínimo adequado de indivíduos observados (da ordem de centenas ou milhares).