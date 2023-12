Em nome da energia, contra a ciência absoluta de hoje

O QI é relativo: Aristóteles não disse que o homem, por natureza, é baseado em relacionamentos? Como é medida a inteligência de uma pessoa? É relativo: mede apenas a inteligência lógica, ou seja, o pensamento convergente. Mas o que importa para medir a inteligência real é a inteligência emocional: quanto maior o quociente de empatia, mais inteligente é o indivíduo. Isso ocorre porque ele pensa nos sentimentos que os outros sentem. Este é o pensamento divergente que representa criatividade e imaginação intensa. Típico da arte. Na verdade, todas as pessoas mais emocionais são mais sensíveis às emoções e, portanto, à energia. Portanto, são mais inteligentes que o público em geral. A inteligência emocional reflete nos relacionamentos: o que disse Aristóteles? O homem é por natureza uma pessoa para relacionamentos. Viva disso.

O que você faz com o pensamento lógico? Não há problema em pensar de forma analítica e crítica também: mas e então? Como disse Descartes, a existência e a vida existem quando pensamos. Então para existir é preciso pensar. Você vê que Descartes não considerou a ação, mas fez existir a história, isto é, a aplicação do pensamento: não, a vida para ele estava no pensamento. Não nos relacionamentos.

Você entende onde o Ocidente afundou? Hoje em dia, apenas o pensamento racionalista, reducionista e autoritário importa na ciência. E relacionamentos? Inteligência empática, troca emocional e energia: para onde foram?

Se não começarmos com relacionamentos para estabelecer conexão, para onde vamos? Esta sociedade construída sobre robôs e inteligência artificial, o que ela quer fazer se o homem não se afogar e se extinguir? Muita lógica, análise aprofundada das coisas simbólicas sem as quais, convenhamos, ainda podemos viver. Mas sem relacionamentos uma pessoa não vive. Sem relacionamentos, uma pessoa não tem água nem pão, porque sem compaixão não se pode dizer que ela está viva. As cidades, as ruas movimentadas… Era uma vez, não existia nada disso. Tinha um espírito se comunicando com as plantas, e com as plantas: e depois esses coitados que eram vistos como palhaços, quando eram apenas pessoas interessadas na natureza, colocando as mãos nos troncos das árvores e trocando energia. Ou aqueles que conversam com a natureza e são vistos como estranhos, quase desligados do mundo? E essas crianças, tão espertas, tão teimosas, tão incompreendidas, ficaram ali, sumiram, segurando o celular numa mão e na outra na hora. Quem não perdoa. O que acontece. Para onde está indo a humanidade? Qual é o objetivo dele?

No entanto, o Governo Mundial está a revelar-nos um segredo: serão as Treze Famílias que governam a economia mundial apenas marionetas? Ou serão eles os nossos algozes que querem a nossa extinção?

O que realmente queremos? Como eu disse, o pensamento lógico por si só não é suficiente: o pensamento empático também é necessário (acima de tudo). Ele é o nosso principal amigo: faz-nos comunicar e cria uma rede civil de convivência onde podemos assim tornar-nos verdadeiros homens.

Então? Vou passar a bola para você: o que você faz?

Seu futuro está em suas mãos, aproveite-o ao máximo.