Aqui está o que é e os sintomas

A gripe longa também afeta e sobretudo os jovens

O coronavírus longo não se refere apenas a sintomas persistentes de infecção pelo vírus Sars-CoV-2, mas também existe outro termo: longo gripe. Este último conceito representa uma Influenza sazonal longa.

Vamos descobrir juntos mais especificamente o que é a “gripe longa” e quais são seus sintomas sintomas O que mais se destaca.



A informação foi divulgada pela agência de notícias AdencronosOs sintomas são quase semelhantes aos sintomas da Covid, que são: fadiga constante, dor de garganta persistente e tosse incômoda. Mas isto não é tudo. Os jovens também visam, sobretudo, as “consequências” da infecção que causam desconforto. O virologista avalia a situação Fabricio Brigliasco Isto foi destacado por um novo estudo publicado em “Medicina Clínica', Como a infecção por Sars-CoV-2 e as infecções não-Covid são quase idênticas.



“Long Covid continua sendo uma síndrome mal definida – Notas de Brigliasco – Mesmo quanto à definição diagnóstica, existem opiniões divergentes, além do conceito de que seja algo contínuo. O que acontece com as pessoas que sofrem com isso é muito diverso: problemas respiratórios, mas também problemas neurológicos, confusão mental e fadiga. Para realizar estudos sobre esta condição, os cientistas recolheram amostras de um bom número de pessoas para descobrir a diferença entre aqueles que testaram positivo para Covid e aqueles que não o fizeram. Foi assim que se chamou a atenção também para a gripe longa. Ao fazê-lo, com efeito, os especialistas destacaram algo que era conhecido, e talvez melhor quantificado, e confirmaram que mesmo as formas respiratórias da gripe podem ter um efeito secundário após a fase aguda dos sintomas respiratórios.“.

sempre Brigliasco Ele queria explicar a gripe longa, dizendo:Após a gripe, pode haver uma fase de recuperação, cujos sintomas duram mais de 4 a 5 dias e estão relacionados ao estado do paciente. Entre o sintomas Isso não acaba, por exemplo, fica uma dor de garganta, o que é sinal de “ferida” no sentido amplo. A infecção não está mais presente, mas a inflamação permanece na garganta. Tosse seca viral também é um incômodo“.

“Vamos levar isso em consideração também A gripe não é uma doença trivial Não desaparece em poucos dias – conclui Brigliasco – O que pode ser perigoso para os fracos, mas mesmo um jovem deve manter um período de bom senso e baixo desempenho. A gripe longa é na verdade episódica: Até os jovens devem ter cuidado com as consequências e cuidar bem de si próprios Com autotratamento responsável. A abordagem é, por exemplo, usar antiinflamatórios, mas não eliminar os sintomas, porque isso é do interesse do vírus“.