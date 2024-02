Dor vulvar entre arte, ciência e resistência

No Campus Einodi da Universidade de Torino, uma exposição e um dia de estudo e formação dedicado ao desaparecimento das doenças pélvicas e vulvares

Sexta-feira, 23 de fevereiro, às 17h Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena 100 A, Torino), o evento técnico-científico acontecerá a partir das 10h.Dor vulvar – arte, ciência e resistênciapara”, que abrirá uma exposição dedicada ao desaparecimento das doenças pélvicas e vulvares. A abertura será acompanhada de oficinas e duas mesas redondas transmitidas ao vivo.

O evento de estudo e informação é financiado através de publicidade Participação pública Subordinar Departamento de Culturas e Política E a sociedade SubordinarUniversidade de Turim Patrocinadas Comissão Regional de Igualdade de Oportunidades de Região do Piemonte.

O percurso expositivo, realizado no salão principal do Cle, apresenta os resultados da pesquisa qualitativa “A Textura da Dor”, por meio de uma coleção multissensorial de objetos simbólicos coproduzidos em encontros etnográficos conduzidos pela antropóloga Federica Manfredi. Esta faixa é acompanhada pelo projeto expositivo interativo “Let's Sit with Vulvodynia” de Sofia Rambanelli Trabalho em cerâmica por artesão Lúcia Bessonque é um produto Arte baseada na etnografia Foi desenvolvido durante a investigação antropológica de Manfredi. A exposição pode ser visitada gratuitamente até 9 de março, com possibilidade de realização de visitas guiadas.

O coordenador científico do projeto é o Prof. Raffaella Ferrero CamoletoApoiado pela pesquisadora Federica Manfredi no planejamento e coordenação científica.

Paralelamente à exposição, foram organizadas algumas mesas redondas na Sala Azul de Graduação (das 10h30 às 12h30 sobre “Conhecimento Institucional” e das 14h30 às 16h00 sobre “Conhecimento Corporificado”) com a participação de investigadores da UniTo , Associações de Pacientes Vulvodínia, neuropatia pudenda e cistite. Comitê de Informação e a voz do indivíduo é a voz de todosE profissionais de saúde do Ce.Mu.SS, do novo centro clínico e do Centro de Saúde da Bacia. Exatamente às duas horas da tarde será exibido o curta-metragem Nossos corpos estão queimando Escrito por Angela Tullio Cataldo A partir das 16h30 acontecerão oficinas participativas para analisar o quanto (pouco) se sabe sobre a saúde vulvar.