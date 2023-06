Kathleen Volpig: Como a ciência exonerou uma mulher acusada de matar seus quatro filhos

Por muito tempo Kathleen Volpigum australiano de 55 anos que está preso desde 2003 AH Ela foi condenada a 40 anos de prisão pelo assassinato de seus quatro filhos pequenosEle foi aclamado como “o pior serial killer da Austrália”. Porém, em 5 de junho de 2023, tudo mudou: após uma nova investigação iniciada em 2019, beneficiou em profundidade Teste genético e consultoria Principais especialistas globais morte infantil súbita, Folbigg foi limpo. Investigações, como você mencionou BBC.comNa verdade, ele concluiu quedúvida razoável quanto à culpa da Sra. Volpig em cada um dos crimes pelos quais ela foi originalmente julgadaDe fato, análises do DNA da acusada e de seus filhos revelaram a presença de Mutação no gene da calodulina – uma proteína que, entre outras coisas, ajuda a regular as contrações do coração – que é Alega-se que ele causou a morte de ambas as filhas de Volpig e outras mutações associadas com B neurose Ela pode ter sido responsável pela morte de um dos outros dois filhos.

Mostre mais

Vinte anos após a condenação, as autoridades judiciais concluíram que Volpig pode não ter obtido a sentença Ela não tem nada a ver com a morte de seus filhosMas foi isso Uma vítima de coincidências genéticas muito infelizes. Este caso, que atualmente está sendo descrito como um dos maiores erros no sistema judicial australiano, destaca este caso maciço. O impacto do progresso científico nos processos jurídicos E Estabelece um importante precedentepotencialmente capaz de Revolucionando a maneira como a ciência e a justiça trabalham juntas.

Quatro mortes súbitas

Entre 1989 e 1999 Caleb, Patrick, Sarah e Laura, i Quatro crianças Do casal australiano Kathleen e Craig Volpig, Eles morreram durante o sonoSuas idades variavam de dezenove dias a dezoito meses. Ele também relata Wired.comuma autópsia revelou que as crianças morreram por ela Causas naturais. Em particular, Laura e Sarah poderiam ter sido vítimas Síndrome de morte súbita infantil (o morte uma ocorrência repentina, inesperada e inexplicável de um bebê aparentemente saudável de um mês a um ano de idade, também conhecida como morte no berço); Patrick morreu de asfixia causada por uma convulsão, enquanto o legista determinou a morte de Caleb relacionada a miocardite aguda.

Quatro mortes na mesma família em dez anos e evidências circunstanciais, incluindo algumas Um diário em que uma mulher anota sentimentos de culpa que a assombra, levou Fulbig a ser processada por seu marido em 2003 perante um júri da Suprema Corte por assassinar seus filhos, estrangulando-os durante o sono. Nenhum histórico de abuso veio à tona durante a investigação. Não há sinais físicos de asfixiaNenhum motivo aparente, nenhuma testemunha ocular, nenhuma admissão de culpa; Além de, psiquiatras que visitou Volpig, que sempre manteve sua inocência, Eles não diagnosticaram nenhuma doença mental Isso poderia explicar o infanticídio.

No entanto, ao contrário dos diários, o argumento do promotor foi inspirado por O trabalho do pediatra britânico Roy Meadowque na década de 70 foi o primeiro a especificar Síndrome de Munchausen por procuração, uma psicopatologia em que um pai causa dano a seus filhos para chamar a atenção deles. De acordo com a escrita de um pediatra famoso, na verdade “Uma morte infantil súbita é uma tragédia, dois são suspeitos e três são assassinatos até que se prove o contrárioTrês médicos entrevistados durante o julgamento de Volpig testemunharam que nunca haviam visto ou lido sobre três casos de morte infantil súbita em uma família. Por estas razões, o júri concluiu no final do julgamento que não havia A mãe é culpada de matar quatro filhosEla foi condenada a 40 anos de prisão.

O que é Calmodulina 2?

Neste ponto, há um salto no tempo de cerca de 15 anos. É 2018 e Carola Garcia de Viñuesana época imunologista da Australian National University, onde lida com Estudar o genoma humano para investigar as causas de doenças rarasEle é contatado pela equipe jurídica de Folbigg. De fato, como muitos patologistas forenses expressaram ceticismo sobre as evidências médicas apresentadas durante o julgamento de 2003, os advogados de Volpig persuadiram o escritório do promotor distrital local para reavaliar a questão. O objetivo era usar técnicas de sequenciamento de DNA e descobrir doenças genéticas que não existiam na época do primeiro experimento Lançando luz sobre a causa das quatro mortes misteriosas. De fato, no genoma de Fulpig e suas duas filhas, ele identificou Venuesa Mutações no gene chamado calmodulina 2que de acordo com um Stady A partir de 2013 do grupo coordenado por Peter Schwartz, cardiologista, diretor do Centro de Estudo e Tratamento de Arritmias de Origem Genética do Instituto Italiano de Oxigenação Irccs de Milão, devido a Morte súbita na primeira infância.

lá calodolinaNa verdade, é uma proteína Regula uma série de enzimas e canais iônicos dentro das células, incluindo aqueles necessários para mediar a contração do coração. Em particular, quando ocorrem certas mutações no gene que codifica esta proteína, a proteína perde a sua função, Aumento do risco de ter um batimento cardíaco irregular (ou seja, quando o coração bate irregularmente) Até os humanos. Em particular, mutações no genoma de Fulpig e suas filhas causam distúrbios do ritmo cardíaco potencialmente fatais semelhantes aos associados à chamada síndrome do QT longo (uma doença genética que leva à morte súbita antes dos 20 anos), da qual Schwartz é o especialista líder em todo o mundo. .

A segunda investigação

No entanto, mais provas eram necessárias para reabrir o caso: graças a uma petição apresentada em conjunto pela Venuesa com a Academia Australiana de Ciências, o Criação de uma nova investigação sobre o caso FolbiggCom a Academia como assessora científica. Este último, portanto, nomeou um grupo de especialistas científicos, 30 pesquisadores estão entre os principais especialistas neste campoque coletou e apresentou provas durante a investigação: Peter Schwartz também estava entre eles.

sobre um assunto telégrafo Schwartz respondeu sobre quanto tempo levou para perceber que poderia haver uma explicação natural para a morte dos bebês:Foi instantâneo. Sabemos que se uma criança morre repentinamente e não tem uma faca nas costas e tem essa mutação genética, essa é a causa da morte.“.

Os pesquisadores então extraíram mais evidências científicas, que foram então compiladas em um Stady 2021 publicado na revista Europass. Em particular, o trabalho dos cientistas mostrou que Volpig e suas duas filhas eram portadoras de um Uma nova mutação no gene da calmodulina 2 Capaz de causar um batimento cardíaco irregular e associado a morte súbita na infância. Além disso, estudos mostraram que Caleb e Patrick, os dois filhos, têm Duas variantes muito raras de outro gene aquilo foi Associado a problemas neurológicos e ataques epiléticos fatais. Com base nessas descobertas, Vanessa, Schwartz e outros especialistas testemunharam na nova audiência, levando ao veredicto em 5 de junho. Agora, espera-se que o ex-juiz encarregado da investigação emita um relatório final que levará à soltura oficial de Folbigg.

“É um dia para celebrar que a ciência ouviu e fez a diferença. E não só neste caso, eu achoA. disse Science.org Viñuesa, que espera que este caso se torne um O modelo no qual os sistemas jurídicos podem se relacionar com a ciência.

Um precedente importante

Com efeito, como assinala A. natureza. com árabe anna maria, diretor executivo Academia Australiana de Ciências, a história mostra como Os sistemas de ciência e justiça podem trabalhar juntos, para criar O sistema jurídico é mais sensível à própria ciência, Começando por aprender sobre as habilidades dos especialistas consultados durante as operações. “O que o sistema judicial australiano fez tem alguns precedentes: em primeiro lugar porque as autoridades tiveram a coragem de reabrir o processo depois de vinte anos e ir ver realmente como as coisas estavam, e acima de tudo porque Especialistas internacionais com conhecimento específico sobre o gene da calodulina estiveram envolvidos e síndrome do QT longo E não eram apenas as opiniões expressas por médicos locais que não tinham experiência no assunto, como costuma acontecerL adiciona Itália com fiopara Schwartz.

“Isto é o ponto crítico no assunto: Muitas vezes, mesmo na Itália, há uma tendência de consultar especialistas gerais “, continua Schwartz. “Por exemplo, em um caso como este, pode-se consultar um cardiologista, mas em cardiologia há experiências muito diferentes e muito seletivas e, portanto, o presença de opinião geral Em uma situação particularmente controversa, eles são de pouco valor. Em vez disso, o que fez a diferença foi que as jurisdições australianas já tinham uma série de especialistas locais gerais, mas depois se voltaram para pessoas, em diferentes partes do mundo, que tinham mais experiência na área. Este é certamente um ponto importante que cria um precedente decisivo: especialmente se o caso for delicado, como uma pena de prisão de quarenta anos, É correto consultar os maiores especialistas mundiais sobre a doença específica em questão“.