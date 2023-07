Até o tédio tem um efeito positivo: a ciência diz isso

Estar entediado nem sempre é uma coisa ruim, muito pelo contrário

O tédio é considerado uma coisa ruim, mas de acordo com um estudo, esse não é o caso

Na verdade, pode ter um impacto positivo em nossas vidas

O tédio será saudável e pode levar à gratificação

Pode fornecer às crianças uma valiosa oportunidade educacional

Pode estimular a criatividade e a resolução de problemas

Quantas vezes Nós estamos entediados E nós pensamos assim Não teve um efeito positivo Na nossa vida, aliás. De acordo com um estudo americano, o tédio pode ser saudável e leva à cognição. Tudo isso vai contra o desgosto cultural e o estigma associado a isso, com as famílias matriculando seus filhos em todos os tipos de atividades extracurriculares apenas para evitar que fiquem entediados. O crédito vai para a professora de psicologia da Universidade da Flórida, Erin Westgate, e sua equipe por tê-lo Promova a ideia de que o tédio éNatural, natural e saudável“. O estudo enfoca o conceito de tédio, como as pessoas o vivenciam e o que acontece quando o vivenciam.





Westgate explicou:Proteger as crianças do tédio é errado Como protegê-los de se sentirem tristes, frustrados ou com raivaSegundo ela, o tédio, quando sofre em “pequenas doses”, Pode oferecer uma valiosa oportunidade educacional, estimulam a criatividade e a resolução de problemas e motivam as crianças a procurar atividades que sejam mais importantes para elas. O tédio é uma “emoção”, de acordo com Westgate.Indica que o que estamos fazendo no momento não está funcionandoIsso geralmente significa que a atividade em que estamos envolvidos é muito fácil ou muito difícil, ou simplesmente não faz sentido. Então, como torná-la produtiva? Uma opção para os pais é Ensine seus filhos a “lidar com o tédio” e a distinção entre sentir-se “triste” e simplesmente sentir “falta de luz”. Essa técnica é frequentemente usada por especialistas em desenvolvimento infantil para ajudar as crianças a entender melhor seus sentimentos.

O tédio deve ser encarado como uma oportunidade para libertar a imaginação

Além disso, Katie Hurl alertou que as crianças costumam afirmar que “Eles estão entediados” Só porque estão sozinhos ou procurando atenção. Já os adultos tendem a ver o tédio como um sinal de angústia ou um pedido de ajuda. De acordo com várias teorias, o tédio pode levar à “cognição” Dê às crianças a oportunidade de experimentar diferentes atividades, que é gratificante e interessante, aponta Westgate. No entanto, os pais estão preocupados com o fato de que o tédio pode levar ao caos em casa e tendem a controlá-lo e limitá-lo o máximo possível.





Leia também: Os sustos do domingo: a ansiedade da segunda-feira que nos impede de aproveitar o domingo





Na verdade, o tédio representaTempo livre para fazer descobertas” E Uma oportunidade para libertar a sua imaginaçãoÉ a solução para todos os problemas e males. O Dr. Westgate concluiu:É óbvio e lógico que as crianças peçam aparelhos eletrônicos como smartphones, tablets, TVs, Playstation ou outras coisas quando estão entediadas, mas isso não significa que satisfazer seu desejo seja a melhor solução nessa situação.Em última análise, deixar as crianças correr soltas e aprender a superar o tédio por conta própria pode ser uma lição de vida e um antídoto.tédio necessáriotambém promovido pelo psiquiatra Paolo Crypt, parece ter seguidores até no exterior.











Alterar configurações de privacidade

envolvido