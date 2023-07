Schillacci: “Vamos desisolar por Covid, é praticamente não aplicado” – Saúde

“Agora acho que vamos removê-lo, mas realmente acho que não é aplicado.” O ministro da saúde disse isso Horace Schillaci, À margem da Assembleia Nacional da Farmindustria, em ligação com o fim do ainda previsto isolamento de 5 dias para positivos Covid-19.

“Em carta que enviamos aos ministros do Turismo, Daniela Santanchi e ao ministro da Saúde, Orazio Schillaci, pedimos a retirada das restrições herdadas da pandemia que ainda estão em vigor: estamos falando de cinco dias de isolamento, mais dez da obrigação de usar máscara FFP2, às custas de quem testou positivo com cotonete Covid Gabriele Milani, diretor nacional da Confederação de Turismo Organizado Confcommercio, anunciou há dois dias.

“Esta é uma medida que, na fase mais difícil do vírus, teve consequências importantes em termos de defesa da saúde pública – Melanie continua – mas hoje ele não é mais justificado. É, de fato, quase completamente rejeitado. Por outro lado, essas restrições eram esperadas quando a situação da saúde era muito diferente do que é hoje. Não é por acaso que outros países da UE já suspenderam o isolamento e a quarentena no ano passado e, mais recentemente, a França em 1º de fevereiro. Escusado será dizer que a Organização Mundial de Saúde declarou categoricamente o bloqueio da emergência de saúde em 5 de maio e, até onde sabemos, a Itália é o único país que manteve a obrigação de isolamento para Covid-positivos.

O dirigente sindical volta a argumentar, dirigindo-se aos dois ministros Santanchi e Schillaci: “É um compromisso que é uma questão crítica para nossas empresas. De fato, o Código do Turismo regula a rescisão do contrato de pacote turístico: as regras estabelecem que um viajante doente ou ferido pode desistir a qualquer momento, mas deve pagar ao organizador os custos de rescisão indicados no contrato. Há viajantes que solicitam desistência sem multa em caso de Covid positivo e sem exigência de apólice para cobrir as mesmas multas de cancelamento, assim a organizadora do pacote descarrega quaisquer custos aplicados pelos fornecedores caso o cliente desista da licença por motivo de a culpa do vírus e a consequente obrigação de isolamento.”

“As críticas e dificuldades também nos são comunicadas pelas agências e meios de alojamento, que têm de gerir casos positivos de clientes estrangeiros de férias em Itália, e não há dúvida que aqui ainda vigora a obrigação de isolamento. Por isso – Melanie conclui – certas disposições devem ser feitas Retirando-as tão rapidamente quanto foram introduzidas: consideramos necessário alinhar a legislação italiana com o resto da União Europeia e com o atual contexto de saúde, também levando em consideração que os regulamentos do Corredor Verde Europeu expiraram em 1º de julho e certificados digitais operáveis ​​não podem mais ser emitidos Vacinação, teste e recuperação mútuos.”