Seu colchão é velho? Atenção extrema à saúde, pode se tornar perigosa

Você sabia que um colchão muito velho pode ser perigoso para a saúde? A idade dele, aliás, é um detalhe que não deve ser esquecido.

Muitos estão convencidos de que dormir em um colchão com décadas de uso não representa um problema específico. Na verdade, por vezes parecem confiar no “estatuto de serviço” do instrumento que há tanto tempo abraça os seus sonhos mais profundos.

Porém, as coisas não são bem assim: quando falamos em colchões, a vida útil não importa muito. Por outro lado, quanto mais velhos forem, maior será a probabilidade de causarem problemas de saúde às pessoas que dormem sobre eles todas as noites. Exatamente, esse hábito pode trazer muitos riscos. Na verdade, o colchão deve ser substituído após um determinado número de anos (obviamente variável dependendo das condições em que se encontra).

Depois de quanto tempo o colchão em que dormimos pode se tornar um perigo para a saúde?

A antiguidade do adido em questão não pode ser negligenciada, pois é estrito Relacionado à qualidade do nosso sono. Isso significa que é um componente essencial da nossa existência, sendo responsável por alcançar o equilíbrio na maioria das funções corporais. Na opinião de muitos especialistas, as condições do colchão onde descansamos a cabeça todas as noites podem impactar negativamente o nosso conforto.

Pouco ou nada significa que um colchão deve ter uma boa aparência, mesmo após 20 a 30 anos de uso. Isso não significa de forma alguma que esteja realmente em condições ideais. Além disso, está cientificamente comprovado que os colchões são muito antigos Pode ampliar problemas de saúde Como rinite, bronquite ou sinusite.

Mas não só isso: segundo alguns fisioterapeutas, um colchão velho também pode levar a isso Complicações de origem musculoesquelética, não consegue mais suportar adequadamente o peso da coluna ou da região do pescoço. Sua duração média não deve ultrapassar 5 a 10 anos de “vida”. Um tempo variável, claro, dependendo da forma como a ferramenta é utilizada e mantida.

A limpeza também não deve ser negligenciada: o colchão a cada 15 dias Deve ser bem limpo Temos que continuar girando, procedimento que reverte os principais pontos de estresse do nosso corpo. Desta forma permitiremos que retome a sua forma original.

Existem também comportamentos que os especialistas não recomendam para não encurtar a “vida” do nosso colchão. Por exemplo, é Melhor não pular nisso Ou sente-se nas bordas. Porém, o teste decisivo pode ser obtido quando percebemos que o colchão à noite já não nos faz dormir tão bem como antes e temos dificuldade para dormir. Neste caso podemos ter certeza que é hora de “aposentadoria” e substituí-lo por um novo.