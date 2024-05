Blinken faz visita surpresa a Kiev – Notícias

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, fez uma visita surpresa à Ucrânia.

O chefe da diplomacia americana chegou esta manhã a Kiev num comboio nocturno vindo da Polónia. Está marcada uma reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, segundo jornalistas que acompanham Blinken.

ANSA ANSA Lavrov: Se o Ocidente quiser lutar, estamos prontos. – Notícias – ANSA.IT Se os países ocidentais quiserem resolver o conflito ucraniano intervindo no campo de batalha, “Moscou está pronto”. (lidar)

Esta é a quarta viagem do Secretário de Estado dos EUA à Ucrânia desde que a invasão russa começou em fevereiro de 2022. A visita tem como objetivo tranquilizar Kiev sobre o apoio contínuo dos EUA e a promessa de fluxos de armas num momento em que Moscovo lidera uma ofensiva intensificada no norte. . Região de Kharkiv, leste da Ucrânia.

O mais recente pacote de armas dos EUA chega ao front



As armas incluídas num novo pacote de ajuda militar dos EUA no valor de 61 mil milhões de dólares, aprovado há três semanas, estão a chegar à frente de batalha na Ucrânia, disse um responsável dos EUA. O Guardian relatou isso.

As armas incluem interceptadores de defesa aérea dedicados, artilharia e mísseis ATACMS guiados com precisão de longo alcance. “Já começamos a trazer artilharia e mísseis Atakum… bem como outras capacidades de defesa aérea destinadas a atender às necessidades mais urgentes, especialmente com foco nas atividades russas agora em Kharkiv”, disse o funcionário.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA