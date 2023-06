Ataque cardíaco, principais fatores de risco: 5 dicas simples para preveni-lo

Para prevenir o ataque cardíaco, que pode matar até pequenas vidas, é absolutamente essencial seguir este estilo de vida em cinco dicas.

Problemas cardíacos e derrames podem afetar qualquer pessoa, independentemente da idade. Obviamente, podemos nos ajudar com alguns comportamentos que previnem os cinco principais fatores de risco. Então, aqui está o que mudar em seu estilo de vida para evitar esse problema potencialmente fatal.

com o’infarto do miocárdio Parte do músculo cardíaco entra em necrose após o bloqueio de uma das artérias coronárias responsáveis ​​pela circulação sanguínea. Esse problema pode ocorrer em qualquer idade. Às vezes, o drama é administrável e, outras vezes, infelizmente, o ataque cardíaco é tão fulminante que os serviços de emergência nem podem ser acionados.

O preocupante é o fato de que qualquer pessoa pode ser acometida por um infarto e que isso pode acontecer não só após um esforço ou forte emoção, mas também quando estamos em repouso sem nenhum aviso prévio. Os sintomas mais comuns identificados pela ciência são: Dor no peito, suor frio abundante, sensação de mal-estar, náuseas e vômitos.

E por falar em ciência, antes de darmos nossos conselhos, precisamos fazer uma introdução e um esclarecimento que sempre fazemos quando falamos de saúde e medicina. O que vos dizemos, não pretende de forma alguma substituir a ciência. Para qualquer problema físico e de saúde, este de que hoje falamos, mas também outro de natureza menos grave, depende sempre de médicos e especialistas. Sempre fomos contra as terapias do tipo faça-você-mesmo e é claro que desaconselhamos fortemente que você se entregue a charlatães que só querem roubar seu dinheiro.

Cinco dicas para prevenir um ataque cardíaco

Como mencionado, ataques cardíacos podem ocorrer devido a um estilo de vida pouco saudável. A pressão alta, por exemplo, é uma causa que pode desencadeá-la e, nesse sentido, o tabagismo é certamente uma das principais causas, assim como o ganho de peso perigoso, talvez por falta de movimento. Portanto, cuide-se e preste atenção também ao estresse, que é outro motivo entre os gatilhos.

E então, a primeira dica que temos para você é Siga uma alimentação saudável e equilibrada. Desse ponto de vista, frutas e verduras seriam ideais, enquanto as gorduras deveriam ser limitadas, senão proibidas, principalmente as gorduras pesadas provenientes de frituras e das chamadas “junk foods”. Conectado a isso, é claro, fato Mantendo nosso peso sob controle. A obesidade é uma das principais causas, pois sobrecarrega o coração. E então (como você pode ver, estamos descendo uma corrente com um efeito dominó), Basic Atividade física Que não só nos mantém em forma, como também mantém o coração treinado e reduz o estresse, deixando o bom humor prevalecer.

Finalmente, como dissemos, O fumo e o álcool devem ser limitados (e melhor ainda, eliminados). O primeiro acima de tudo. Por outro lado, os segundos pratos podem ser bebidos, mas com muita moderação. Podemos apenas concluir com o que foi dito na introdução, em relação ao último conselho: conte com especialistas, por meio de Verificações específicas e periódicas Isso pode salvar sua vida.