Dinheiro traz felicidade? A ciência diz que sim, mas com algumas exceções

Dinheiro traz felicidade? Uma pergunta que até recentemente não tinha resposta hoje parece ter encontrado uma solução científica. Ganhar mais deixa todos, ou quase todos, mais felizes. Dizer que é um novo estudo de neurociência publicado em 2023 na revista Proceedings of the National Academy of Sciences. A pesquisa decorre de uma colaboração de pesquisadores da Universidade da Pensilvânia e Princeton: Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, e Matt Killingsworth, especialista em estudos de felicidade.

“O incrível é que partiram de duas teses diferentes”, explica Lorenzo Dornetti, CEO da Neurovendita, empresa privada de neurociências. Para Kahneman, a relação entre dinheiro e felicidade ascendeu a 100.000 euros, e a partir daí separaram-se as duas variáveis; Para Killingsworth, por outro lado, não havia teto de € 100.000 e, à medida que o desempenho anual aumentava (igual à soma da renda e do retorno do investimento), o nível de felicidade sempre aumentava.”

A pesquisa que fizeram juntos provou que estavam certos, destacando três descobertas sobre a relação entre dinheiro e felicidade. A primeira é que “o efeito teto de € 100.000 por ano existe, mas apenas para os 15% mais infelizes da população”. Para quem está em sofrimento emocional, o dinheiro só produz efeitos positivos até esse valor, após o que deixa de ter importância. A segunda implicação é que, ao contrário do que Kahneman disse, para os 60% da população com níveis de felicidade entre médio e bom, o efeito teto está ausente: a quantidade de dinheiro disponível leva a níveis mais altos de felicidade.

A terceira constatação diz respeito aos superfelizes, 25% da população: entre eles, o alto crescimento da renda leva a níveis de bem-estar muito intensos. Segundo o estudo realizado por Kahneman e Killingsworth, para a grande maioria da população (85%), ao contrário do que se acreditou durante séculos, o segredo da felicidade é o dinheiro. A pesquisa chegou a essas conclusões analisando as respostas de 33.000 trabalhadores americanos à pergunta “Acompanhe sua felicidade: quão feliz você está?”. Os participantes responderam à mesma pergunta em um aplicativo todos os dias, em diferentes horários do dia, com um total de 1,7 milhão de pontos de dados coletados e analisados.

A felicidade medida é a experiência subjetiva de bem-estar. Hoje, graças à tecnologia, podemos estudá-los, não apenas para torná-los objeto de especulação filosófica”, diz Dornetti. “Essas descobertas encerram o debate que compara o crescimento do PIB com o bem-estar das pessoas”, afirma Dornetti. “É bom lembrar, porém, que o dinheiro é apenas uma das variáveis ​​que tem efeito positivo sobre a felicidade; rede de relacionamentos emocionais, satisfação no trabalho, esfera da espiritualidade, E todos os elementos que interagem entre si afetam positivamente o nível de felicidade das pessoas ».

Por isso, ainda pode ser muito cedo para falar em dinheiro como receita de felicidade.