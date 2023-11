Os “3 Dias de Escola” em Città della Scienza terminaram com sucesso com 10.000 participantes.

Comunicado de imprensa

“3 Dias para” terminou com sucesso com 10.000 participantes

Escola” em Città della Scienza.

Tópicos abordados: Do ensino inovador à mentoria

Educação escolar, por meio da integração e tecnologia aplicada

Para educação e treinamento continuados.

A 22ª edição dos 3 Dias pelas Escolas – promovida pela Città della Scienza e

Pela administração escolar – políticas sociais – políticas de juventude na região

Campânia em cooperação com o Escritório Escolar Regional da Campânia e

Apoio a região da Campânia. Organizado pela Fundação Idis – Città della

Ciência em colaboração com o Departamento de S. Escola – políticas sociais – políticas

Juventude – terminou com grande sucesso.

Durante evento realizado de 14 a 16 de novembro de 2023 na SITA

Ciência em Nápoles, quase 10.000 participantes foram inscritos.

A Conferência Mundial Escolar Nacional proporcionou uma oportunidade única para

Intercâmbio, formação e discussão entre professores, estudantes, especialistas e profissionais

seção. Os temas abordados vão desde o ensino inovador até à orientação escolar,

Através da inclusão e da aplicação da tecnologia na educação e formação

contínuo.

Nos workshops interactivos, professores e formadores conduziram sessões práticas sobre

metodologias de ensino avançadas e novas ferramentas de aprendizagem; Em conferências

Na sessão plenária, especialistas do sector partilharam as suas experiências e visões para o futuro

Educação; Por fim, na área de exposição, organizações e empresas apresentaram soluções

Inovador para a escola .

Assim declarou o Presidente da Città della Scienza, Riccardo Villari:

“Agradecemos a todos que tornaram este evento possível e esperamos que seja 3

“Dias escolares” continuam a ser uma referência de inovação

Crescimento do sistema educacional italiano. Campeões escolares e professores: a sociedade mudou

A escola também está sendo reformada para acompanhar os tempos. Nesta edição temos

Em particular, reformar a directiva para projectar nela a nossa educação

Dimensão europeia.