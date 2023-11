Vitamina K para ossos saudáveis: quais alimentos consumir

A vitamina K, como todas as outras, é muito importante. Mas quais alimentos você deve comer para comê-los nas quantidades certas? Tudo o que você precisa saber sobre isso.

o As vitaminas são muito importantes para Faça nosso corpo funcionar Da melhor maneira. Graças à sua intervenção, todas estas reações químicas tornaram-se possíveis para melhorar os nossos órgãos. Entre as mais importantes está certamente a vitamina K, que tem um papel essencial na promoção da coagulação sanguínea, estancando assim a perda de sangue e hemorragias, mas também na melhoria da estrutura óssea.

Quando falamos sobre vitamina K, estamos falando especificamente de dois tipos (K1 e K2). Ambos são muito importantes porque afetam muitos processos de coagulação. Mas não vamos perder mais tempo e conhecer mais detalhadamente a importância dessa vitamina. Tudo o que você precisa saber sobre os alimentos que contêm essa vitamina essencial para o nosso corpo.

Vitamina K, porque é importante tomá-la em quantidades adequadas

O café da manhã não é a única situação em que a vitamina K se mostra de grande importância. Na verdade, este tipo de vitamina também é essencial para um crescimento ósseo forte e saudável. Pode ser tomado através de suplementos nutricionais ou através de um Uma alimentação equilibrada e variada.

A vitamina K2 é encontrada principalmente na carne vermelha e em alguns tipos de queijo. Por outro lado, o K1 é encontrado principalmente em vegetais e óleos, principalmente no óleo de soja. Uma pequena quantidade de vitamina K também é sintetizada pelo intestino graças à ação… Algumas bactérias encontradas no sistema digestivo.

A vitamina K também é necessária para a produção da proteína protrombina, que se torna muito importante para a ativação de todas essas proteínas Processos de coagulação O que permite cicatrizar as feridas, para não perder sangue. Nem é preciso dizer que a deficiência de vitamina K leva a um defeito no processo de coagulação do sangue, o que, em situações realmente graves, pode causar vários problemas.

Essa vitamina também é muito importante para controlar a osteoporose, para fortalecer os ossos, principalmente após a menopausa. Mas como você pode imaginar, esse tipo de vitamina também se torna muito importante para os adolescentes, pois permite que eles obtenham Esqueleto forte.

O que comemos para obter vitamina K?

Porém, é bom saber que quando você decide tomar suplementos de vitamina K é sempre uma boa ideia informar o seu médico, pois o excesso pode causar uma série de problemas, principalmente na área dos fatores de coagulação. O melhor que você pode fazer é seguir uma alimentação variada, para tomar essa vitamina sem riscos.



É preferível comer vegetais como brócolis. Espargos, acelga e alface. Embora você possa preferir carnes como fígado ou alguns laticínios, com uma dieta rica e variada, é absolutamente garantido obter a quantidade diária certa de vitamina K. A saúde, como sabemos, também deve ser mantida através da nutrição. Qual a melhor chance de seguir uma dieta balanceada com todos os alimentos saudáveis?