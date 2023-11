A Nova Ciência da Espiritualidade – SRM Ciência e Religião na Mídia

Explorando as fronteiras neurocientíficas da espiritualidade e da fé na ciência.

Explorando a neurociência da espiritualidade e um novo paradigma para saúde, cura e resiliência. O Cérebro Desperto: A Nova Ciência da Espiritualidade e Nossa Busca por uma Vida Inspirada. O Cérebro Desperto: A Nova Ciência da Espiritualidade e Nossa Busca por uma Vida Inspirada. Este é o título do volume de Lisa Miller.

Quer seja meditando, caminhando na natureza, lendo um texto sagrado ou fazendo uma oração, existem múltiplas maneiras de alcançar uma maior consciência do mundo que nos rodeia e do nosso papel nele. Em The Awakened Brain, a psicóloga Dra. Lisa Miller orienta você nesta jornada.

Ao integrar sua jornada pessoal de despertar com sua pesquisa pioneira, a Dra. Miller revela que todos os humanos possuem uma capacidade inata para a espiritualidade, o que torna nossos cérebros mais resilientes e poderosos. Para líderes nos negócios e na política, buscadores da verdade, pais, terapeutas, professores e qualquer pessoa que esteja lutando com as grandes questões da vida, O Cérebro Desperto combina o que há de mais moderno em ciência – desde estudos e pesquisas de ressonância magnética até genética, epidemiologia e muito mais – com aplicações práticas de … Para pessoas de todas as idades e origens, iluminando a ciência da espiritualidade e como ativá-la em nossas vidas:

A decisão acordada é a melhor decisão. Com a consciência desperta, nos tornamos mais criativos, colaborativos, éticos e inovadores.

Um cérebro acordado é um cérebro mais saudável. Uma vida espiritual ativa melhora a determinação, o otimismo e a resiliência e fornece proteção contra vícios, traumas e depressão.

Uma vida desperta é uma vida inspirada. Perda, incerteza e até mesmo trauma são os caminhos pelos quais somos chamados a ir além de simplesmente enfrentar dificuldades para avançar para uma vida de renovação, cura, alegria e realização.

