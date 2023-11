Podemos prepará-lo em casa. Veja como – Corriere.it

Na cantina não há refeições mais ou menos equilibradas, nem mesmo saladas saudáveis: comer uma sandes (trazida de casa ou comprada fora) é por vezes uma necessidade. É uma refeição que pode se tornar Rico em calorias, mas não muito nutritivo Ou pelo contrário, Muito pequeno Se você fizer escolhas erradas. Porém, é possível comer sanduíches saudáveis ​​​​e balanceados e, com os devidos cuidados, pode-se tentar uma alimentação balanceada mesmo com esse tipo de intervalo para o almoço, embora seja melhor não fazer disso um hábito.

«A primeira regra para deixar um sanduíche mais saudável e equilibrado é adicionar vegetais – aconselha Ilaria Brandoni, bióloga e nutricionista do Palazzo della Salute do Grupo San Donato: vegetais É necessário aumentar e prolongar a sensação excessoPorque quem come o sanduíche clássico muitas vezes sente fome à tarde. Então tomate, salada, abobrinha grelhada e afins são bons. Um efeito mais completo é obtido trazendo de casa “segundos vegetais”: pequenas tigelas com erva-doce limpa e picada, cenoura, pimentão ou aipo para comer como complemento.

Para a base é melhor escolher A Pão simples (Não a focaccia, que é rica em óleos e gorduras que pesam) de boa qualidade, e melhor se for feita com grãos integrais: “Pão de boa qualidade é aquele que é preparado com o mínimo de ingredientes possível, três ou quatro – o especialista recomenda e insta -. Lemos os rótulos se os comprarmos revestidos: mesmo aqueles identificados como “integrais” devem ter a frase “farinha integral” no rótulo, e não “farinha de trigo” com percentagens de farelo ou meio.

Pão e legumes de boa qualidade e depois? A tentação é rechear a sanduíche com mais ingredientes, normalmente diferentes fontes de proteína (os clássicos são o queijo e o fiambre): “Na verdade o recheio deve ser composto principalmente por Uma das opções de proteína (Peixe, carne, bacon, queijo, ovos) – explica a nutricionista – desde que varie durante a semana de acordo com as frequências de consumo recomendadas. fatiado “Deve ser consumido menos de uma vez por semana.”

Por fim, os molhos são os condimentos menos indicados porque contêm açúcares, gorduras e sal e muitas vezes são inimigos da aparência: o recheio pode ser temperado com um pouco de sal. Um fiozinho de azeite extra virgem (Exceto quando há abacates ou pratos oleosos envolvidos), um pouco mostarda (Aqueles que não contêm açúcar adicionado) Uma pitada de sal e ervas aromáticas.