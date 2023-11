SpaceX SpX-29 atraca na Estação Espacial Internacional com uma nova bandeira

No último dia 11 de novembro, a Estação Espacial Internacional testemunhou a atracação dos dois veículos Dragão de carga C211 Para a 29ª missão SpaceX (SPX-29) Dentro do contexto de Serviços de reabastecimento comercial NASA para apoiar o site que partiu dois dias antes do Centro Espacial Kennedy. Os astronautas americanos Yasmine Moghbeli e Loral O’Hara supervisionaram a aproximação automatizada do veículo de reabastecimento e estavam prontos para intervir se a situação assim o exigisse. A cerca de 200 metros da baliza, um dos computadores de apoio (SSC) Estação de suporte de informática) em uso na cúpula reiniciada repentinamente. Graças ao perfeito trabalho em equipe com o Centro de Controle da Missão em Houston, foi possível configurar para esse fim um dos computadores da estação standby Destiny, normalmente utilizado em cursos de treinamento, a partir do qual a telemetria do Cargo Dragon poderia ser monitorada, recebendo sinais de vídeo ou talvez dando comandos ao veículo.

Apesar da inconveniência, a atracação no porto de proa do Harmony era regularmente concluída às 11h07 aqui na Itália, antes do previsto. Para tripulação Missão 70 Esta é a segunda missão de apoio ao setor dos EUA, após a chegada da aeronave Cygnus NG-19 da Northrop Grumman em agosto. A missão, além de dar aos astronautas o que necessitam de acordo com as atividades programadas para os próximos meses, tem a função de devolver à Terra os estudos científicos realizados nas últimas semanas, e é o único veículo de carga até o momento (enquanto se aguarda a Dream Chaser of Sierra Space) projetado para superar a reentrada na atmosfera. Desta forma, a ciência conduzida em microgravidade fica novamente à disposição dos investigadores, institutos de investigação e laboratórios relevantes da Terra que conduziram o estudo, para que possam ser tiradas as conclusões em que se baseia a investigação científica. Porém, para a NASA, existe a possibilidade de devolver equipamentos do posto avançado para reforma, seja por estarem com defeito, seja por estarem funcionais, mas em manutenção programada, e depois serem devolvidos à órbita.

de um relatório Da NASA na missão Existem aproximadamente 2.950 quilogramas de carga útil amontoados no porão e na seção externa não pressurizada do Cargo Dragon, uma massa derivada em grande parte de investigações científicas e demonstrações de tecnologia. Entre estes estão listados Illuma-T O que anda de mãos dadas com o projeto LCD – Exibição do relé de comunicação a laser – Lançado em 2021 Como parte de um satélite no âmbito do programa de testes espaciais do Departamento de Defesa dos EUA localizado em órbita geossíncrona. A NASA quer provar a viabilidade de comunicações bidirecionais a laser entre duas estações no espaço e enviar o sinal para estações receptoras na Terra. O uso da tecnologia laser, com feixe de luz infravermelha invisível, comparado aos sistemas tradicionais de comunicação com link sem fio, tem a capacidade de transmitir mais dados, imagens e vídeos em cada transmissão. Além disso, o sistema é mais leve e compacto em termos de peso e tamanho, requer menos energia para operação e pode, portanto, ser alocado para outras cargas úteis. Como resultado, isto desempenha um papel importante nas missões robóticas à Lua e a Marte, onde melhorar a massa e a eficiência das comunicações é ainda mais importante do que na órbita baixa da Terra.

Ver mais Após o lançamento do CRS-29, @SpaceX O Dragão se encontrará com a estação espacial e, em seguida, dois braços robóticos removerão o ILLUMA-T da caixa do Dragão e o anexarão à espaçonave. @JAXA_en solidão. Veja o processo (enviado) abaixo! pic.twitter.com/WPK7Yt3RYR – Comunicações a laser da NASA (@NASALaserComm) 11 de novembro de 2023 Processo de extração ILLUMA-T do cabo não pressurizado com a ajuda de um manipulador Dextre (fixado na extremidade do Canadarm2) e um braço robótico japonês.

Com o SpaceX SpX-29, o astronauta dinamarquês da ESA Andreas Mogensen é responsável pela entrega da missão Membrana hidrofílica-3uma evolução do estudo que ele conduziu pela primeira vez em 2015 durante a missão de curta duração Íris Agora é novamente proposto para Hugin. Os princípios de funcionamento são os mesmos dos anteriores: utilização de proteínas especiais chamadas proteínas para filtrar a água aquaporinas Eles são encontrados na natureza em algumas células e tecidos, por exemplo, nos rins e nas membranas dos vacúolos das células vegetais, cuja finalidade é regular o fluxo de água por osmose. Os atuais sistemas de filtragem e filtragem de água são grandes, pesados, exigem manutenção frequente para substituição dos filtros e, por último, mas não menos importante, consomem muita energia.

Empresa dinamarquesa Aliança Espacial Aquaporin Ele patenteou a tecnologia que está sendo testada: uma membrana composta por proteínas aquaporinas incorporadas em fibras ocas. Como resultado da osmose direta, a aquaporina permite que a água passe entre as duas interfaces da membrana, mas evita que íons e outros contaminantes atravessem no nível molecular com carga eletrostática. A vantagem é que é menos provável que a membrana fique entupida do que um filtro de malha microscópica. Além disso, os intervalos de manutenção serão prolongados, sem comprometer a estabilidade ao longo do tempo. Isto é útil em missões de exploração espacial ou em situações hostis na Terra, pense em situações de emergência após um desastre ou em locais difíceis.

Membrana hidrofílica-3 Aguardando ser carregado no Cargo Dragon. Crédito: Agência Espacial Europeia

Entre os estudos recorrentes realizados no país e no exterior, a ISS vê as bactérias e a caracterização de espécies que vivem na superfície como campeãs. Não é possível recriar em laboratório a soma dos efeitos da radiação e suas alterações ao longo do tempo (meses, anos, décadas) sobre os microrganismos. Está bem estabelecido que o sistema imunológico dos astronautas na microgravidade é mais vulnerável do que na Terra, e isso se deve à preocupação em garantir o ambiente mais estéril e seguro possível para que a saúde da pessoa não seja comprometida. Isso não significa que não haja ameaças ao corpo! Micróbios e patógenos espreitam nas superfícies, apesar das precauções tomadas. Boeing em cooperação com Laboratório Nacional da ISS e outros parceiros, irão comparar a carga bacteriana nos revestimentos mais comuns encontrados em naves espaciais com amostras de comparação tratadas com um revestimento de polímero antibacteriano.

fonte: NASA