Miocardite e pericardite são assustadoras: como perceber imediatamente que algo está errado sem entrar em pânico

Os casos estão aumentando em todo o mundo e os motivos podem estar relacionados a algo que todos nós fizemos

A saúde do coração é essencial Para cuidar desse órgão, existem diferentes métodos que podem ser seguidos, principalmente nos últimos anos. Contudo, estamos a assistir a uma Aumento grave de miocardite e pericardite, Duas infecções que podem ter consequências bastante graves.

Aumento de casos de miocardite E pericardite No entanto, para alguns, não é o resultado do acaso. Na verdade, estas doenças são frequentemente atribuídas à gestão global de doenças Vacina anti-Covid Embora esta hipótese não esteja de todo confirmada, cada vez mais pessoas estão a afastar-se das vacinas sob esta influência negativa, razão pela qual a recente campanha de vacinação contra vírus sazonais está a lutar para arrancar.

No entanto, existem alguns sintomas O que pode nos ajudar a entender se corremos risco de miocardite e pericardite e saber disso é fundamental para prevenir essas doenças.

A miocardite e a pericardite estão aumentando e esses sintomas devem exigir investigação adicional

A miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco, o tecido muscular do coração e geralmente ocorre como resultado de infecções virais. Em alguns casos pode estar relacionado Pericardite, Infecção que afeta o pericárdioou a membrana que reveste o coração e a origem dos grandes vasos.

Esses dois tipos de infecções Eles podem ser muito perigosos Mas a boa notícia é que na maioria dos casos os sintomas são claros.

Entre aqueles que mais devem nos preocupar estão os recorrentes Dor no peito semelhante a um ataque cardíacoFalta de ar, febre e, em alguns casos, perda de consciência. Em alguns casos podemos detectar formas mais graves Arritmias malignas e disfunção cardíaca grave.

Por que isso importa PericarditeNo entanto, esta infecção está frequentemente associada a miocardite e apresenta sintomas semelhantes, Com dores no peito que tendem a diminuir à medida que avançamos, e em casos mais graves podemos ter vazamentos ou derramamentos do líquido contido no pericárdio.

Link para vacinas contra o coronavírusmas, Não foi comprovado de forma alguma Como a comunicação médica científica deixou claro, mesmo que assim fosse, os benefícios ainda superariam em muito os riscos, por isso vacinar-se é sempre o melhor.

também Não subestime os sintomas dessas doenças Porém, é muito útil, ao enviar a pergunta ao seu médico, ele poderá lhe mostrar o caminho a seguir para entender a natureza do desconforto e caso Intervir imediatamente O que reduz muito o risco de complicações.