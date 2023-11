Cidade da Ciência. 3 Dias de Escola – Também tem Economia da Matéria de Mario Ferraro

A Matter Economy participou no pavilhão do Centro de Formação e Segurança de Nápoles – CFS Nápoles, no evento organizado na Città della Scienza em colaboração com a Direção Escolar Regional da Campânia.

“O interesse e a interação com a tecnologia e a sua aplicação transversal devem ser desenvolvidos na escola. Mario Ferraro, proprietário da Matter Economy, está convencido disso. “Acreditamos fortemente na importância de comunicar com os jovens e transmitir de forma transversal o enorme potencial de inovação aplicável a todos os setores.”

A economia material – continuou Ferraro – é uma realidade jovem em que damos espaço a profissionais emergentes porque acreditamos no potencial das novas gerações e nas enormes oportunidades que podem surgir através da troca de energias positivas.

“3 Dias de Escola” é um evento, já na sua 22ª edição, que decorreu de 14 a 16 de novembro de 2023 na Città della Scienza de Nápoles, e foi organizado com a Fundação IDIS – Città della Scienze e a Administração Escolar – Social Políticas em colaboração com o Gabinete Escolar Regional para champanhe.

Este evento dirige-se a administradores escolares e professores de todos os níveis em toda a Itália, empresas que produzem produtos e serviços para escolas, associações de professores e instituições públicas, posicionando-se como um local de encontro e discussão e colocando no centro as necessidades e objetivos do mundo escolar.

A edição de 2023, à semelhança das edições anteriores, inclui a participação de oradores de renome, eventos em plenárias sobre temas-chave, seminários para aprofundar estudos e pesquisas e workshops para apresentação e troca de experiências e boas práticas.

A Convenção regista anualmente a presença de milhares de professores de toda a Itália e apresenta os projetos e experiências educativas de mais de 200 escolas de diferentes distritos regionais, como parte do apelo à revisão da “Palavra para as Escolas”.

Principais objetivos para a edição de 2023:

• Contribuir para a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência nas escolas italianas, fortalecendo o trabalho que já foi implementado e está em fase de planeamento.

• Contribuir para a importante reforma da orientação nas escolas, que introduziu inovações fundamentais para a escolha do futuro percurso de estudo dos alunos, também numa perspectiva europeia e para uma maior coesão com uma sociedade cada vez mais globalizada e competitiva.