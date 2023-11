O colesterol ruim foi destruído com um tratamento: um novo tratamento revolucionário

O colesterol é um dos arquiinimigos da nossa saúde: hoje, novas terapias abrem cenários extraordinários para o tratamento de milhões de pacientes

Ainda é cedo para uma nova forma de terapia genética chamada edição de base, mas este tratamento é revolucionário Um estudo realizado em pessoas com colesterol alto mostrou resultados surpreendentes. Esperança para muitas pessoas que sofrem de diabetes e, em geral, de doenças cardiovasculares.

Como sabemos, de facto, a presença de colesterol elevado pode ser a causa de veias e artérias obstruídas, com consequências que podem ser muito graves. No entanto, esta investigação oferece agora alguma esperança, embora seja necessária mais investigação.

Infusão anticolesterol

Num pequeno teste preliminar com um pequeno número de pessoas, os pesquisadores mostraram isso Uma única injeção de um novo tratamento de edição genética pode reduzir o colesterol, Substância gordurosa que obstrui as artérias e as endurece com o tempo. O ensaio foi realizado em 10 participantes com uma doença genética que provoca níveis extremamente elevados de colesterol LDL, ou colesterol “mau”, que pode levar a problemas cardíacos, mesmo em tenra idade. Apesar de tomarem medicamentos para baixar o colesterol, os voluntários já sofriam de doenças cardíacas.

O presente estudo tem como alvo pacientes com hipercolesterolemia familiar, um tipo de colesterol elevado hereditário que afeta cerca de 3 milhões de pessoas nos Estados Unidos e na Europa juntos. Eles se juntaram a um estudo realizado na Nova Zelândia e no Reino Unido pela Verve Therapeutics, uma empresa de biotecnologia com sede em Cambridge, Massachusetts.

Resultados preliminares foram apresentados na reunião anual à American Heart Association na Filadélfia em 12 de novembro.

A terapia de edição genética visa reduzir permanentemente o colesterol, alterando um gene no fígado. Os pesquisadores administraram uma única injeção em doses diferentes em pacientes com idade média de 54 anos. Embora as doses mais baixas não tenham tido um efeito significativo, a dose mais elevada reduziu o colesterol LDL em 55% no único paciente que a tomou. Entretanto, dois pacientes que receberam a dose seguinte mais elevada registaram reduções de 39% e 48%.

A edição genética poderia fornecer uma opção de longo prazo para o tratamento do colesterol elevado hereditário, que hoje requer medicamentos de longo prazo. O tratamento atual consiste em comprimidos diários e injeções intermitentes que devem ser tomadas durante décadas.

Isto representa uma carga de tratamento muito pesada para os pacientes, os prestadores e o sistema de saúde. Mas hoje, Esta estratégia pode ser revolucionária. Obviamente, ainda é cedo para declarar vitória de forma definitiva, pois primeiro será necessário verificar se este novo método é realmente seguro.