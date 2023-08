Dieta, lista de alimentos saudáveis ​​Inimigos da dieta: são piores que junk food, dão muita fome se você comê-los

Existem alimentos que você deve evitar não porque sejam necessariamente prejudiciais, mas porque dão fome.

O sucesso de uma dieta, se for seguida para perda de peso, depende em grande parte Escolha alimentos para comer. Às vezes decidimos comer alimentos, acreditando que são baixos em calorias ou que, em qualquer caso, permitem uma perda significativa de peso, apenas para descobrir mais tarde que estamos com mais fome do que antes.

Exatamente por esse motivo Conhecer os alimentos que consumimos é muito importante, para que possamos incorporá-los da melhor forma na nossa alimentação diária. Por exemplo, existe a crença de que a salada é uma excelente aliada da dieta, mas e se disséssemos que ela pode fazer você sentir fome mais rapidamente?

Muitas vezes percebe-se Dificuldade óbvia em seguir uma dieta hipocalóricaRealmente parece que o nosso corpo não quer se acostumar a ingerir menos calorias, mas e se isso não depender da quantidade de calorias, mas sim dos alimentos que você escolhe para as suas refeições?

Então, aqui estão alguns segredinhos que vão te ajudar a partir de agora a ter sucesso com uma dieta hipocalórica para perder peso. Lembre-se de substituir os alimentos aos quais nos referiremos a seguir por outros que saciem muito. Será muito benéfico para você e perder peso será muito simples.

Cuidado com o que você come

Deveria ser evitado adoçantes artificiais. Inesperadamente, grandes quantidades são encontradas em muitos alimentos considerados dietéticos. É lamentável que Ele substitui a capacidade do corpo de avaliar quantas calorias está ingerindo. O resultado é que você acaba consumindo muita comida. Da mesma forma, ele muitas vezes pensa assim Biscoitos É a dieta. Nada mais errado. É sobre Os carboidratos são digeridos rapidamente, o que leva a uma sensação imediata de fome.

Não são recomendados salgadinhos compostos por batatas fritas embaladas em envelopes ou similares. Ricos em sódio, eles dão sede, e é uma pena que essa sensação se misture com a fome e você continue comendo descontroladamente. Finalmente, poder. Não é um prato bem equilibrado e você pode ter que lutar contra o sono a maior parte do dia. OK com energia, mas somente se você puder Acompanha proteínas e carboidratos.

Além disso, preste atenção ao que você bebe

Por exemplo, o álcool é um portador de calorias vazias. Se você quer perder peso, você deve evitá-lo. O corpo é incapaz de armazenar álcool, portanto Livrar-se dele esgotará seus estoques de glicogênio. Além disso, pesquisas sobre o assunto nos dizem que o álcool faz o cérebro pensar que está com fome, o que aumenta o apetite e gera um desejo irresistível por junk food.

Por fim, os sucos de frutas também devem ser evitados, pois são ricos em açúcares, aumentam o açúcar no sangue deixando a vontade de comer. É melhor escolher alimentos mastigáveis.