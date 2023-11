Não ignore estes 10 sintomas: você pode ter um problema de tireoide

A tireóide é uma glândula essencial para o equilíbrio da nossa saúde: aqui estão os sintomas que não devem ser ignorados e que podem esconder a patologia

A glândula tireóide é uma pequena glândula localizada na parte frontal do pescoço, mas seu papel na manutenção da saúde geral do corpo é grande. Quando a glândula tireoide está funcionando corretamente, muitas vezes passa despercebida, mas quando ocorrem problemas, as consequências podem ser graves. Existem alguns sintomas que não devemos ignorar, especificamente para evitar essas consequências.

A glândula tireoide é responsável pela produção de hormônios tireoidianos, que regulam o metabolismo e afetam uma ampla gama de funções corporais, incluindo controle de peso, temperatura corporal, frequência cardíaca e produção de energia. O diagnóstico de problemas da tireoide geralmente inclui exames de sangue para medir os níveis dos hormônios da tireoide. O tratamento irá variar dependendo do tipo e gravidade do problema.

Distúrbios da tireoide Podem ser causadas por doenças autoimunes, deficiência de iodo, elemento essencial para a produção dos hormônios tireoidianos, nódulos tireoidianos, que podem levar a desequilíbrios hormonais, estresse, fatores genéticos e efeitos colaterais devido ao uso de medicamentos.

Problemas de tireoide: 10 sintomas que não devem ser ignorados

Claro que, como sempre fazemos quando falamos de saúde, medicina e bem-estar, é importante realçar que o tratamento e a gestão dos problemas da tiróide requerem aconselhamento médico cuidadoso e monitorização regular dos níveis hormonais.

As duas principais condições da tireoide são hipotireoidismo e hipertireoidismo. O hipotireoidismo ocorre quando a glândula tireoide não produz hormônios tireoidianos suficientes. Isso pode levar a sintomas como fadiga, ganho de peso, pele seca, cabelos quebradiços, depressão e intolerância ao frio. O tratamento mais comum neste caso é a administração de hormônio tireoidiano sintético para compensar a deficiência.

O hipertireoidismo ocorre quando a glândula tireoide produz e secreta hormônios tireoidianos em excesso e é apenas uma das doenças associadas à glândula tireoide. Existem outras condições mais graves que podem ocorrer. É importante ficar atento a alguns sintomas que podem revelar algum tipo de problema.

Dentre os sintomas que não devem ser ignorados ou subestimados, destacamos: Problemas de sono, fadiga crónica, ansiedade, nervosismo e depressão, alterações repentinas de peso, baixo desejo sexual, pele, cabelos e unhas secas, infertilidade e ciclo menstrual irregular, dores ósseas e articulares, pressão arterial descontrolada, colesterol elevado e transpiração excessiva. As opções de tratamento incluem medicamentos para retardar a produção dos hormônios da tireoide, radioterapia para destruir parte da tireoide ou remoção cirúrgica da glândula.