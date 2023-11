Conversas com Ciência – Reflexões sobre Música

Conversas com a ciência

Tanto para a ciência como para a arte, tudo começa a partir de uma ideia, de uma ideia que brota, em ambos os casos, do mesmo impulso humano todo-poderoso de observar a realidade. Por um lado, utilizam-se a física, a química, as ciências naturais e outras disciplinas científicas e, por outro lado, a expressão artística, nas suas diversas formas, utiliza diferentes linguagens com um objetivo comum: desenvolver uma representação do mundo para abordar sua complexidade.

Nesta terceira edição de Conversas com Ciência, analisamos como este conhecimento está interligado e partilhado e, em particular, como a música, o teatro e o cinema podem narrar a ciência, os seus protagonistas e as suas consequências para o mundo e para os seres humanos individuais. Domingo, 5 de novembro, às 11h

Castelo Sforza em Novara



Reflexões sobre a música

Com Cristiano Godano, músico e autor

Começando com uma série de histórias inspiradas no mundo em que vivemos, nos recursos cada vez mais escassos, na emergência climática e nas mudanças naturais que esta provoca, Cristiano Godano usa a sua voz e a sua música para despertar reflexões acaloradas sobre a nossa emergência. Ao vivo: Da narrativa aos acontecimentos atuais à música ao vivo num evento que representa inspiração, emoção e motivação para pensamentos e ações mais conscientes.



Diálogos com a Ciência é um projeto da Fundação Circolo dei Leitores dentro do projeto Binario 9 e 3/4_IV NOTICE_2023 ID 4633842 financiado pelo programa de cooperação Interreg entre Itália e Suíça.

A entrada é gratuita mediante reserva antecipada