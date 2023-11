Deficiência de ferro: conselhos de especialistas sobre quando usar suplementos

essencial para Transporte de oxigênio Para os tecidos através do sangue ferro É um mineral essencial para o bom funcionamento do corpocorpo E, portanto, saúde. Porém, não são tão raros os casos de pessoas que sofrem com deficiência dessa substância. lá Dra. Martina Doneganibióloga nutricional, explica aos leitores Revista ativa Como lidar com isso e como superá-lo.

Quem corre maior risco de deficiência de ferro?

“em primeiro lugar Mulheres em idade reprodutivaPrincipalmente durante o ciclo menstrual, que envolve uma perda significativa de sangue e do ferro que ele contém. Outro grupo em risco é Mais de 65 anos. Os motivos podem ser diferentes: desde doenças crônicas Para problemas de absorção intestinal mesmo uma dieta pobre neste mineral. Como o ferro encontrado nos vegetais é digerido pelo organismo com maior dificuldade do que o ferro encontrado nos alimentos de origem animal, As pessoas são vegetarianas e veganas Eles podem apresentar deficiência dessa substância, mas isso pode ser evitado planejando cuidadosamente sua dieta. Mesmo distúrbios alimentares como Anorexia E Bulimia Pode ser causada por má ingestão de ferro ou absorção insuficiente. Por fim, devido à aceleração do metabolismo e à perda desta substância através da transpiração Atletas“Especialmente as mulheres podem sofrer destas deficiências nutricionais.”

Quais alimentos são ricos em ferro?

O ferro pode ser encontrado em duas formas nos alimentos: Heme e não-heme. O primeiro, mais bem absorvido pelo organismo, encontra-se sobretudo nos alimentos de origem animal: as principais fontes são não. CarnePrincipalmente o fígado e Peixe. de origem vegetal, Ferro não heme Em vez disso, é absorvido com maior dificuldade. No entanto, eles contêm grandes quantidades Leguminosas Ei Vegetais de folhas verdes escurasComo espinafre e acelga. Além disso, também está presente em Fruta seca E em Grãos integrais".

Como podemos promover uma melhor absorção de ferro?

“Para aumentar a absorção do ferro não-heme pelo organismo, é útil, ao levar à mesa alimentos que o contenham, comê-los com alimentos ricos nele. vitamina C, como frutas cítricas, e também na forma de suco. Na verdade, esta substância aumenta a absorção de ferro. Pelo contrário, dificulta a absorção deste mineral TaninosQue são encontrados, por exemplo, no café e no chá. Portanto, não se deve exagerar no consumo dessas bebidas, sendo preferível tomá-las entre as refeições. Embora contenha quantidades significativas de ferro não-heme Grãos integrais Ei Leguminosas Também contém Ácidos fíticosO que reduz a biodisponibilidade deste mineral. Para reduzir a concentração de ácidos fíticos nesses alimentos, o cozimento e a fermentação são importantes. Por fim, deve-se ter em mente queÁlcool Destrói a mucosa gástrica, piorando a absorção de ferro.

O que você recomenda fazer se não conseguir resolver seu problema de deficiência de ferro mesmo com essas medidas?

“Nestas circunstâncias é aconselhável contactar A doutorque será avaliado Termos gerais Para a saúde, se necessário, será fornecido aconselhamento nutricional, que poderá incluir o uso de Suplementos de ferro. É importante que qualquer utilização destes produtos seja acordada com um profissional de saúde, que poderá determinar o que é mais adequado e melhor Melhor dosagem Com base nas necessidades individuais do paciente. Na verdade, tomar suplementos de ferro em alguns indivíduos pode causar problemas como prisão de ventre, Náuseas e distúrbios digestivos. Quando ocorrem, cabe ao médico recomendar a redução das doses ou a troca dos suplementos nutricionais.

Quais formulações de suplementos de ferro estão disponíveis?

“Existem diferentes formas desses produtos, incluindo Comprimidos, cápsulas e xarope. É importante escolher o tipo que seja mais confortável de usar e que não cause transtornos. Existem formulações muito práticas no mercado, que Não precisa de água É especialmente útil para quem precisa carregá-lo, por exemplo, em uma bolsa. No que diz respeito à dosagem, você tem que fazer isso Depende do seu médicoO que vai depender da gravidade da deficiência e das necessidades específicas da pessoa. Tenha cuidado com o autotratamentoPorque o excesso de ferro pode ser prejudicial.”