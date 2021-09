Uma alimentação saudável e equilibrada é uma das medidas mais simples para garantir uma vida repleta de bem-estar. A culinária mediterrânea é realmente conhecida como um dos alimentos mais saudáveis ​​do mundo e aqueles que a seguem têm uma expectativa de vida maior. Na verdade, muitos dos ingredientes encontrados em nossas cozinhas, se forem bem conhecidos e usados ​​com sabedoria, são um verdadeiro deleite para a saúde. Hoje estamos falando de um desses que, além de oferecer inúmeros benefícios, também pode ser um problema se usado em conjunto com algum tratamento médico. Na verdade, esse alimento comum é contra-indicado se você estiver tomando medicamentos anticoagulantes. Vamos descobrir por que e quais outras coisas devemos evitar se formos expostos a certos tipos de tratamentos.

O alho é um poderoso aliado natural

Estamos a falar de um dos alimentos mais utilizados na cozinha italiana e mediterrânea, que é o alho. Há quem o ame loucamente e quem o odeie pelo seu aroma distinto, mas a grande maioria da população usa-o quase todos os dias. No entanto, nem todo mundo sabe que esse ingrediente incrível não é apenas excelente no molho. Tem incríveis qualidades medicinais e é considerado um verdadeiro antibiótico natural. Entre essas propriedades estão, acima de tudo, suas propriedades antifúngicas e antibacterianas. Além disso, também é recomendado para aqueles que sofrem de Hipertensão Porque ajuda a baixar a pressão arterial naturalmente. Sendo um componente particularmente poderoso do sistema cardiovascular, apresenta alguns riscos potenciais. Na verdade, pode levar a interferências desagradáveis ​​se combinado com alguns Medicina Como, por exemplo, heparina e todos os outros tipos de anticoagulantes.

Não coma este alimento comum se estiver tomando medicamentos anticoagulantes

Este tipo de medicamento geralmente é usado para prevenir o desenvolvimento de um coágulo sanguíneo. Na verdade, esses tratamentos visam alterar a qualidade do fluido sanguíneo e aumentar sua fluidez. Isso evita a formação de coágulos potenciais. O alho, que também tem efeito anticoagulante natural, aumentará excessivamente o poder desse tipo de remédio. Sua eficácia na área médica é demonstrada pelo fato de ser um dos itens que o cirurgião desaconselha antes de se submeter a uma cirurgia de grande ou médio porte. Na verdade, pode aumentar o risco de sangramento. Para obter mais informações sobre este tópico, sempre recomendamos consultar o seu médico de família.

