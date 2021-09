“Música, escolas, ciência, então transformamos o jardim em uma ágora cultural” – Corriere.it

Três milhões de euros do orçamento anual para a gestão de dez hectares de espaços verdes biblioteca de árvores E o financiamento do programa cultural já encaminhado ao município para 2022 teve como foco a questão ambiental. Entre público (pertencente ao município) e privado (gestor, Fundação Katila), o parque é uma experiência não só do ponto de vista da gestão mas também de uma abordagem multidisciplinar que visa o enriquecimento ”Jardim botânico contemporâneo– Conforme definido por seus criadores – Porta Nuova. Três anos após a abertura oficial, a área “metabolizada” entre os milaneses também graças ao lidoO espaço com espreguiçadeiras e guarda-sóis montados durante os meses de verão. Noite de domingoCom a abertura do programa de outono, Pam dá as boas-vindas de volta com Concerto gratuito “De volta à cidade!” Da Orquestra Verdi com o solista Stefano Polani ao piano, lutando com munição destinada a Gershwin.

Kelly Russell Katila Entre Sustentabilidade e Compromisso com os Jovens nas Escolas, Diretor da Fundação Ricardo Catella, Kelly Russell Katella, Anunciando o futuro próximo da biblioteca: “A epidemia fortaleceu nossas convicções: promoção Problemas ambientais É uma das nossas prioridades também Apoio Escolar Com parques educacionais e cursos de educação nutricional já testados. ” Outro valor é que Um fórum aberto para a cidadania Que vai sediar entre setembro e outubro o mundo Ilaria Capua (28/9) The Academic Noam ChomskyO projeto, patrocinado pela Fundação Catella e pela Fundação Corriere della Sera, tem entre seus objetivos uma reflexão que desenvolve os temas mais prementes da relação entre o homem e a sustentabilidade e termina com a palestra de Chomsky, no dia 12 de outubro.





«Conseguimos o intento Transformando a área verde em um lugar cultural, e a ideia de poder desfrutar de música e cultura ao ar livre tornou-se ainda mais importante após a pandemia ”, continua Russell. nova porta Pensar nessa especialidade também é fundamental: “No domingo, 2 de outubro, apresentamos uma reunião de cidade aberta Com palestrantes internacionais como Mauricio Cardenas, o arquiteto que reinventou a construção usando bambu em um tom contemporâneo, enquanto no dia décimo vamos realizar um dia dedicado à saúde mental por ocasião do Dia Mundial da Saúde Mental. ” READ Por que você nunca viu pássaros comedores de vermes na calçada? | bandeira | Boletim de Notícias

O setor privado (Coima e Fundação) colabora com a Prefeitura de Milão em várias frentes: “É uma verdadeira aliança – afirma o Diretor-Geral – que nos permite fazer um planejamento a longo prazo. Ao mesmo tempo, apertamos Colabora com as grandes orquestras da cidade (Editado por Francesca Colombo) mas também com Fundação Feltrinelli NS Associações de bairros da ilha propostas cada vez mais divergentes. Este é o caso em Festa “Olá outono!” A partir de 19 de setembro O tema da proteção de espécies migratórias será discutido com os visitantes e recreação no parque. Entre as parcerias, também uma com “Green and Blue Festival” Três dias de encontros, apresentações e música (10 a 12 de setembro) Dedicado aos oceanos e às cidades sustentáveis, que contará com a presença de Carlo Calinda, Vittorio Sgarbi e do Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli.